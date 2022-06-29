欧菲光已被移除实体清单，股价两年跌七成

IT之家 6 月 29 日消息，今日凌晨，欧菲光集团股份有限公司 (下称“欧菲光”) 发布关于南昌欧菲光科技有限公司被移除实体清单声明称，美国政府最终用户审查委员会 (ERC) 于 2022 年 6 月 28 日做出最终决定，将南昌欧菲光科技有限公司正式从美国商务部工业和安全局 (BIS) 实体清单中移除。欧菲光对此表示欢迎。

受此消息影像，今日欧菲光竞价涨停，封单超 46 万手。

IT之家了解到，美国东部时间 2020 年 7 月 20 日，美国商务部更新的“实体清单”，欧菲光旗下南昌欧菲光科技有限公司位列其中。根据相关规定，美国政府可根据《出口管理条例》限制对这些机构出口、进口或转口，进而给欧菲光能否继续给苹果供货带来不确定性。彼时至今，欧菲光股价较两年前的高点下跌近 73.84％。

企业官网信息显示，欧菲光正式运营始于 2002 年，2010 年在深交所上市，股票代码为 002456。公司的主营业务为智能手机、智能汽车及新领域业务，主营业务产品包括光学影像模组、光学镜头、微电子及智能汽车相关产品等，广泛应用于以智能手机、智能家居及智能 VR / AR 设备等为代表的消费电子和智能汽车领域。

欧菲光原本一直是苹果镜头业务的稳定供应商，但是在去年 3 月被突然剔出“果链”，这跟被加入实体清单不无关系。之后欧菲光迅速将镜头业务的广州得尔塔影像技术有限公司 100% 股权，以及江西晶润光学有限公司拥有的相关设备出售给闻泰科技，在去年 5 月 10 正式举行了资产交割仪式。

财报显示，2021 年，欧菲光实现营业收入 228.44 亿元，同比下降 52.75%；归属于上市公司股东的净亏损 26.25 亿元，亏损同比扩大 34.99%。2022 年一季度，实现营业收入 45.93 亿元，同比下降 37.65%；归属于上市公司股东的净亏损 1.86 亿元，上年同期为净利润 7720.11 万元，同比下降 341.33%。