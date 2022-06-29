华为手环 7 固件更新，新增微信支付

IT之家 6 月 29 日消息，华为手环 7 作为智能穿戴领域备倍受关注的设备之一，在发布之前就有爆料称其将会支持微信支付功能，后来的发布会上也证实了这一消息，不过微信支付功能需要后续 OTA 升级。

现在，华为手环 7 正式推出了固件更新，更新的 2.0.0.26 版本新增了微信支付功能并优化了部分界面及图标的显示效果。用户更新后，需先在手环上点击微信支付，屏幕将显示微信扫码开启该功能，用户使用手机微信扫码后进行一番设置即可在手环上使用微信支付功能。

值得一提的是，在此之前，华为手环 7 已支持支付宝支付。此外，此次更新还新增连接 EMUI、HarmonyOS 或安卓手机后，在手环端快捷回复短信功能。

IT之家了解到，华为手环 7 发布于今年 4 月 28 日，是华为迄今为止最薄的智能手环，仅 9.99mm 厚，16g 重。华为手环 7 采用一块 1.47 英寸 194 x368 分辨率的 AMOLED 屏幕，拥有 2.5D 曲面玻璃和窄边框的设计，支持睡眠健康、血氧监测、压力监测、女性生理周期、心脏健康等多项健康检测功能，还有微信和支付宝支付、音乐控制、遥控拍照、AOD 息屏显示、信息提醒等功能，官方宣传在典型场景下拥有长达 14 天的续航。