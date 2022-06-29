【IT之家开箱】黑鲨冰封制冷背夹 3 专业版：外观致敬机甲，精雕纹路细节升级

IT之家 6 月 29 日消息，黑鲨发布了黑鲨冰封制冷背夹 3 专业版，如今距离黑鲨冰封散热背夹 2 Pro 的发布已经过去了一年，让我们一起来看这款新品在散热与外观方面为我们带来了哪些提升与改变。

黑鲨冰封制冷背夹 3 专业版包装内含冰封散热背夹本体、数据线和说明书。

外观与设计

黑鲨冰封制冷背夹 3 专业版整机外壳采用双色结构工艺打造，配色为黑紫配色，深色调的搭配让这款背夹在静置时的外观并不突兀。

机身表面覆盖曝光显影 + 阳极氧化双工艺打造的金属 Logo 装饰件，进一步提升机体表面层次感。

紫色外圈部分表面采用凯夫拉精雕纹路设计，赋予黑鲨冰封制冷背夹 3 专业版在光线下的纹理质感。

启动黑鲨冰封制冷背夹 3 专业版之后，RGB 环形灯带由风扇内部延伸至机体表面，为使用者营造更加强烈的电竞氛围感。

黑鲨冰封制冷背夹 3 专业版边缘采用阶梯式抓手设计，一定程度上规避了抓手误触手机侧边按键的问题，带来更好兼容性体验，适配手机宽度范围为 67 mm - 88 mm。

散热区域采用一体成型 17 道片状风道，辅佐 CNC 切割沟道 + 铝挤工艺，散热面积相比上代增加近 2.27 倍。

散热片表面采用散热片镀色工艺，配色为紫色，与表面外观形成呼应的同时，进一步加速热量扩散，提升散热速率。

导冷板采用异形设计，最大限度的利用机身面积，面积为 2200 mm ²，材质为高导热铜质导冷板，手感顺滑不易沾灰。

在使用过程中，得益于背夹上下出风设计，避免了热风吹手问题。背夹总重 114 克，在双手横向握持手机的状态下，并不显重。

机身整体采用可立设计，在非游戏的使用场景中，可以充当手机支架。解决手机在追剧、看直播时的散热问题。

黑鲨装备箱

黑鲨装备箱是黑鲨外设的专用优化软件，在软件中可以查看黑鲨冰封制冷背夹 3 专业版的运行状态及实时温度，或者调整散热强度、灯光等选项。

黑鲨冰封制冷背夹 3 专业版共有两种运行方式，分为手动和智享。手动调节可以根据使用者需求，在 18 ℃-30 ℃ 间自行调节背夹降温强度。智享模式则根据背夹内部 NTC 识别装置，实时检测背夹表面温度，自动调整背夹制冷强度。

在灯效设置中，可以调节灯效模式及灯效速度。黑鲨冰封制冷背夹 3 专业版共有六种灯效模式，三种灯效颜色可供任意搭配，如果不喜欢灯光效果 ，也可以手动关闭灯效。

在黑鲨装备箱中，可对黑鲨冰封制冷背夹 3 专业版进行 OTA 固件升级，对未来新功能的落实提供保障。

游戏实测

测试手机：iPhone 13 Pro

测试游戏：《原神》

测试时间：20 分钟

游戏画面质量：渲染精度：高；阴影质量：高；后期效果：高；特效质量：高；帧率：60；

室内温度：27

不带散热背夹游戏平均帧率 54 FPS，其中在 1 分 20 秒之后出现帧率大幅度的波动情况。

佩戴黑鲨冰封制冷背夹 3 专业版，20 分钟游戏平均帧率 58.9 FPS，测试过程中的帧率表现相当稳定。

目前黑鲨冰封制冷背夹 3 专业版已在官网及各大电商平台开售，有兴趣的朋友可以前去了解。

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