小米 12 Lite 官方渲染图曝光，采用直角边框设计

IT之家 6 月 28 日消息，小米 12 Lite 作为小米 12 系列的入门产品，早在 4 月 27 日就曾有过该机的真机照曝光，现在该机的官方渲染图也已经流出。

推特博主 @evleak 曝光了小米 12 Lite 的官方渲染图，图片显示小米 12 Lite 将拥有青绿色、黑色以及粉色三种配色，前摄采用居中挖孔设计。该机的机身设计保持了小米 12 系列的设计语言，电源键和音量键被放置在机身右侧，顶部拥有红外遥控，后摄同样是被线条分割开来。值得一提的是，小米 12 Lite 将采用直角边框设计。

IT之家了解到，据数码博主 @数码闲聊站 此前爆料，该机原有国行版本，但被推倒做新的小米 Civi 2 了，并且迭代影像也会升级。后来海外也并未发布小米 12 Lite。

配置方面，根据 @数码闲聊站 的爆料，小米 12 Lite 将采用骁龙 778G 系处理器，直角边框则为塑料材质。此外 GIZMOCHINA 爆料称，小米 12 Lite 将采用一块 6.55 英寸 FHD + 分辨率 120Hz 高刷的 AMOLED 屏幕，前摄为 1600 万像素，后置三摄分别为 1.08 亿主摄，800 万广角和 500 万微距镜头。续航方面，小米 12 Lite 拥有 4500mAh 电池，支持 67W 快充。并且 GIZMOCHINA 预计其将于近期发布。根据推特用户 @joao_lucho 爆料的小米 12 Lite 的开箱视频，小米 12 Lite 确实将采用 1.08 亿主摄，并且运行 MIUI 13 系统。