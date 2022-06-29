雷军：小米 12S Ultra 搭载的 IMX989 研发费用约 1 亿元，小米和索尼各承担一半

IT之家 6 月 29 日消息，今天小米继续预热小米 12S 系列新品，雷军表示，“小米 12S Ultra 采用定制索尼 IMX989，完整的 1 英寸超级大底，而且没有做任何裁切，这是目前手机影像硬件的天花板。”

雷军称，对比 iPhone 13 Pro Max，感光面积提升 172%，感光能力提升 76%，同时拍照速度提升 32.5%，启动速度提升 11%。

雷军今天微博表示，收到索尼祝贺邮件，其中提到索尼 IMX989 是“小米索尼共同开发”。小米相机部参与了 IMX989 规格定义和部分设计及验证工作。

雷军还透露，IMX989 开发费用 1500 万美元（约 1 亿元人民币），小米和索尼各承担一半。小米 12S Ultra 是首家搭载量产并发售 IMX989 的影像旗舰。小米首发后，将开放给国内同行使用，共同推动移动影像的进步。

小米影像战略升级暨小米新品发布会将于 7 月 4 日晚七点召开。届时，小米 12S 系列将正式发布。

小米 12S 系列包括小米 12S、小米 12S Pro、小米 12S Ultra。爆料显示，小米 12S 系列三款机型都将基于高通骁龙 8+ Gen 1 旗舰平台，其中小米 12S Pro 还将提供天玑 9000 版本。