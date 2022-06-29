何小鹏：小鹏 G9 是“50 万以内最好的 SUV”，9 月正式上市

IT之家 6 月 29 日消息，李想称理想 L9 是 500 万以内最好的家用 SUV，何小鹏则要低调一些，刚刚他发微博称小鹏 G9 是“50 万以内最好的 SUV”。

IT之家了解到，小鹏 G9 是小鹏的首款中大型纯电 SUV，预计售价 30-40 万，是目前小鹏汽车智能化程度最高、价格最高的车型。小鹏汽车 CEO 何小鹏今天下午发微博称，目前 G9 按原定计划按部就班推进节奏，8 月启动预订，9 月将正式迎来上市。

何小鹏还称，德国顶级工程师团队调校的底盘让 G9 的操控高级感可以媲美保时捷卡宴，同时零百加速达到 3 秒级，整车 NVH 静谧性更是可以媲美 GLS 迈巴赫。

何小鹏称，G9 拥有 700 公里 + 的续航能力，同时搭载了 800V 高压超充平台。充电 5 分钟，续航 200 公里。何小鹏还称，G9 智能代表了量产车的最高水准，全栈自研的 XPILOT 智能辅助驾驶系统，配备双激光雷达，双 Orin 芯片的算力加持，它会是一套更高阶的智能辅助驾驶系统，真正意义上实现从起点到终点的全场景、端到端的最安全、最好用的智能辅助驾驶，硬件软件数据运营真正的四位一体，没有之一。

何小鹏微博全文如下：

城市 NGP 的体验和进度我还是满意的，最近也在跟进 G9 的进度，正好朋友圈很多人问 G9 的节奏，在这里和大家同步一下：目前 G9 按原定计划按部就班推进节奏，8 月启动预订，9 月将正式迎来上市，上市后很快启动用户交付。好的产品一定要足月而生，我对这款 @小鹏汽车 的旗舰产品很有信心，这将会是“50 万以内最好的 SUV”。对我们来说，这意味着我们做到了别人没做到的，同时也要把别人做到的做得更好。

G9 是一款大五座智能豪华 SUV！对多数人来说，这个尺寸刚刚好（近 4.9 米车长，近 3 米轴距），兼顾了用户全场景的使用需求，旗舰级别的豪华配置一个都不能少，每个位置都是 C 位，既是服务家人，更要取悦自己。这款车最好的是多项全能，无论颜值、空间、内饰、动力、续航、智能、安全、NVH 等，绝对是旗舰；

大五座的 SUV 一定要具备优异的操控体验！德国顶级工程师团队调校的底盘让 G9 的操控高级感可以媲美保时捷卡宴，同时零百加速达到 3 秒级，整车 NVH 静谧性更是可以媲美 GLS 迈巴赫。一款旗舰好不好开很重要，也是让你能否爱上它的一个重要理由；

空悬和空悬也是有区别的！G9 搭载的是智能双腔空悬，来自顶级供应商的双腔空气弹簧基本是目前百万级豪车才有的配置；不仅如此，空悬也可以很智能很聪明，可以更加有仪式感，通过可感知硬件、高精地图的预判能力提前预知路况，主动调节悬挂，驾乘一体有思想。毫不夸张的说，我们在 G9 上实现了空悬的再进化，颠覆了行业认知；

让充电进入超充时代！G9 拥有 700 公里 + 的续航能力，同时搭载了 800V 高压超充平台，我们在年内也将逐步布局 800V / 480kW 超充网络。充电 5 分钟，续航 200 公里 —— 从 G9 开始，补能也有了新速度，举个不准确的例子，充电效率一次性从 2G 跨入 5G 时代；

G9 智能代表了量产车的最高水准！全栈自研的 XPILOT 智能辅助驾驶系统，配备双激光雷达，双 Orin 芯片的算力加持，它会是一套更高阶的智能辅助驾驶系统，真正意义上实现从起点到终点的全场景、端到端的最安全、最好用的智能辅助驾驶，硬件软件数据运营真正的四位一体，没有之一；

G9 的智能是更有维度的！除了驾驶，G9 实现的是全场景的智能。比如，我们给 G9 打造的是一个科技感十足的 VIP 休息舱，行业首发的 5D 智能座舱，依靠自研后的软硬件打通让用户在车内无论是观影、音乐还是游戏，都能享受到全维的、沉浸式的体验。爱上一辆车，也可以从一段从未体验过的体验开始；

这样的亮点还有更多，例如在后排座椅上的数个很有意思和实用的创新......

好东西，等一等一定会有惊喜！