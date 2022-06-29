MNT 将推出 Pocket Reform 迷你笔记本，采用 ARM 硬件平台

IT之家 6 月 29 日消息，MNT 是德国一家开发开源硬件和软件的公司，该公司认为未来的数字生活是可持续并且开源的，并且此前曾发布了一台 999 美元起售的 MNT Reform 的笔记本电脑。现在 MNT 又将推出一台名为 Pocket Reform 的迷你笔记本，该笔记本电脑预计于今年 7 月下旬发售，目前暂未公布售价。

Pocket Reform 拥有 7 英寸 1080P 分辨率的屏幕（ppi 约为 310），键盘为拥有 60 个按键的机械键盘，键盘下方为四个透明按键和一个 10mm 的轨迹球。

最重要的是，Pocket Reform 采用模块化的 CPU、内存等设计，标准版处理器为恩智浦（NXP）i.MX 8M Plus，含有四个主频 1.8 GHz 的 ARM Cortex-A53 CPU 核心、Vivante GC7000UL GPU 和 NPU 单元。存储方面，拥有 4GB 和 8GB 两种规格 DDR4 内存，并且支持 microSD / NVMe SSD 扩展。

Pocket Reform 还将有板载声卡（集成 DAC）和单声道扬声器，支持蓝牙 5.0 + 802.11ac Wi-Fi 连接，机身内部拥有总计 8000 mAh 的两节锂离子电池，接口方面，Pocket Reform 拥有两个 USB-C 接口（其中一个支持 PD 充电），一个 microSD 插槽，以及一个 micro HDMI 接口。

IT之家了解到，Pocket Reform 麻雀虽小五脏俱全，MNT 称其拥有愉快的打字体验，无论是在教室做笔记，在咖啡馆写小说，还是在公交车上写日记，Pocket Reform 的超小型机械键盘都能满足你。Pocket Reform 还能够完成听音乐、编程、浏览网络、游戏等操作，并且 MNT 称其为一台终极沙发电脑。