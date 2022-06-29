EA 《F1 22》即将上线，RTX 3060 Ti 可实现 4K 60 FPS

IT之家 6 月 29 日消息，EA SPORTS《F1 22》将在 7 月 1 日开始上线，适用于 PlayStation 5、Xbox Series X|S、PlayStation 4、Xbox One 和 PC。

据英伟达官方消息，通过最新的 GeForce Game Ready 驱动，《F1 22》可在 PC 上支持多种光线追踪效果和 NVIDIA DLSS，可将性能提升 2 倍以上。英伟达表示，开启 DLSS，性能提升一倍以上，使用 GeForce RTX 3060 Ti 及以上 GPU 的《F1 22》 玩家在 4K 分辨率下开启最高设置并启用所有光线追踪效果，帧率可达 60 FPS 甚至更高。

游戏介绍：

通过 2022 FIA Formula One World Championship™ 官方视频游戏 ——EA SPORTS™《F1® 22》，进入 Formula 1® 新时代。随着重新设计的赛车和彻底改变的规则重新定义比赛日，就位迎接新赛季，在全新的迈阿密国际赛车场测试你的车技，并在“F1® Life”中品味奢华与魅力吧。

借助由全部 20 名车手及 10 支车队组成的真实阵容，使用 Formula 1® 2022 赛季的惊人新车比赛，通过拥有全新沉浸式与广播选项的比赛序列来掌控自己的比赛体验。在备受赞誉的“我的车队”生涯模式中，创建一支车队，带领他们脱颖而出，在分屏或多人模式中展开正面交锋，或者通过我们全新的倍耐力最快单圈功能，从这项运动的巨星处获得超级赛车来改变速度。