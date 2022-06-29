消息称小米 12S UltraI 1 英寸大底主摄等效焦距 23mm，不裁切

IT之家 6 月 29 日消息，今天，小米宣布小米 12S Ultra 将采用定制索尼 IMX989 图像传感器，完整的一英寸大底，是索尼迄今为止最大尺寸的手机相机传感器。

该消息发布后，有网友对小米 12S Ultra 的主摄对等效焦距产生了疑问。对此，微博大 V“数码闲聊站”表示：

小米 12S Ultra 这颗 IMX989 主摄等效焦距是 23mm，不裁切，不超广，实打实的 1 英寸。

据雷军介绍，索尼 IMX989 是完整的 1 英寸超级大底，而且没有做任何裁切，对比 iPhone 13 Pro Max，感光面积提升 193%，感光能力提升 76.8%，同时拍照速度提升 32.5%，启动速度提升 11%。

此外，小米 12S Ultra 搭载徕卡专业光学镜头，8P，全镜片双面超低反镀膜，逐片边缘涂墨，新型环烯烃材料，反射率低至 0.2%，透光率高达 93%，减轻眩光，消除紫边。追求每一束光的精确还原。”

IT之家了解到，索尼的 Xperia PRO-I 也内置了一块 1 英寸 CMOS，但采用了中央裁切的方式处理，将像素从 2000 万缩减为 1200 万。根据“数码闲聊站”的意思，小米 12S Ultra 应该可是完全利用这款 IMX989 1 英寸 CMOS。

小米影像战略升级暨小米新品发布会将于 7 月 4 日晚七点召开。届时，小米 12S 系列将正式发布。小米 12S 系列包括小米 12S、小米 12S Pro、小米 12S Ultra。爆料显示，小米 12S 系列三款机型都将基于高通骁龙 8+ Gen 1 旗舰平台，其中小米 12S Pro 还将提供天玑 9000 版本。