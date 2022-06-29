同方成为摩尔线程显卡首家互认证的整机厂商

IT之家 6 月 29 日消息，据同方官方消息，近日，同方超翔 TF830 系列、同方超翔 TK630 系列产品与摩尔线程 MTT S10 系列产品完成兼容性互认证。双方在产品安装部署测试、性能测试、基本功能测试、稳定性测试等多项检测中均达成预期目标，产品运行稳定、可靠、流畅，充分满足用户的应用需求。同方成为摩尔线程首家互认证的整机厂商。

据介绍，摩尔线程 MTT S10 产品基于 MUSA 架构提供出色的 3D 渲染性能，能够大幅提升国产电脑办公体验。通过支持 OpenGL、OpenGL ES 及 Vulkan 等多种图形 API，加速 WebGL 的在线 3D 内容实时渲染、4K 视频播放、视频会议、Office 办公软件、CAD 图纸浏览设计、GIS 场景浏览、基于 AI 的 OCR 识别等复杂应用和使用场景，为用户带来流畅的操作体验。

IT之家在摩尔线程官网了解到，摩尔线程 MTT S10 产品 MTT S10 采用半高半长 PCB 设计，空间占用小，无需额外供电接口。MTT S10 的 HDMI 2.1 接口支持 4K 60Hz 显示输出，并支持 H.265、H.264 等多种主流格式 4K 视频解码加速。