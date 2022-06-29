京东与腾讯续签三年战略合作协议，微信平台将为京东提供流量支持

IT之家 6 月 29 日消息，今日晚间，京东在港交所发布公告称，公司已与腾讯控股重续战略合作协议，为期三年。

公告指出，腾讯将继续在其微信平台上向公司提供显著的一级及二级访问入口以提供流量支持，且双方也有意继续在通信、技术服务、营销及广告以及会员服务等多个领域合作。

IT之家了解到，根据协议，双方将围绕实物电商入口、云技术与云服务、会员体系、线上会议、企业服务、智慧零售以及广告等领域展开业务合作。

此外，双方对具体合作内容及领域作了进一步拓展深化，加强技术创新、供应链服务等领域的合作。

在技术合作方面，双方将依据各自优势，深化协作，加强在人工智能等领域的技术交流合作，共同打造具有世界领先地位的联合技术方案，共同提升面向未来的技术创新领导力。双方还拟在信息安全等领域创建联合技术实验室，开拓更多技术合作方向。

在供应链服务方面，京东作为以供应链为基础的技术与服务企业，将充分发挥自身供应链优势，提供边缘计算、数智采购、工业互联、供应链金融、智能物流、C2M 产品创新等方面的服务。同时，京东还将凭借优势技术能力参与“千帆计划”，助力我国“数实融合”进程。