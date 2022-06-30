办公设备巨头施乐 CEO 维森廷因病去世，终年 59 岁

凤凰网科技讯 北京时间 6 月 30 日消息，办公设备巨头施乐公司周三表示，其 CEO 约翰・维森廷 (John Visentin) 因一种持续疾病的并发症去世，终年 59 岁。
施乐称，维森廷是意外死亡，公司已任命总裁兼首席运营官史蒂夫・班德罗夫查克 (Steve Bandrowczak) 为临时 CEO。
维森廷在 2018 年 5 月加入施乐担任 CEO，他还是施乐副董事长。
凤凰网科技讯 北京时间 6 月 30 日消息，办公设备巨头施乐公司周三表示，其 CEO 约翰・维森廷 (John Visentin) 因一种持续疾病的并发症去世，终年 59 岁。
施乐称，维森廷是意外死亡，公司已任命总裁兼首席运营官史蒂夫・班德罗夫查克 (Steve Bandrowczak) 为临时 CEO。
维森廷在 2018 年 5 月加入施乐担任 CEO，他还是施乐副董事长。
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