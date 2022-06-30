首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>业界

办公设备巨头施乐 CEO 维森廷因病去世，终年 59 岁

2022/6/30 6:45:43 来源：凤凰科技 作者：箫雨 责编：潇公子
评论：

凤凰网科技讯 北京时间 6 月 30 日消息，办公设备巨头施乐公司周三表示，其 CEO 约翰・维森廷 (John Visentin) 因一种持续疾病的并发症去世，终年 59 岁。

维森廷

施乐称，维森廷是意外死亡，公司已任命总裁兼首席运营官史蒂夫・班德罗夫查克 (Steve Bandrowczak) 为临时 CEO。

维森廷在 2018 年 5 月加入施乐担任 CEO，他还是施乐副董事长。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：施乐

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用