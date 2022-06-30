我国首个桌面操作系统开发者平台“开放麒麟”（openKylin）正式发布

IT之家 6 月 30 日消息，据央视新闻消息，近日，我国首个桌面操作系统开发者平台“开放麒麟”正式发布，将进一步推动国产操作系统的创新发展。

据介绍，该平台由国家工业信息安全发展研究中心等单位联合成立，将打造具有自主创新技术的开源桌面操作系统。

操作系统被称做是计算机的灵魂，但我国的国产操作系统研发起步较晚，在一些核心技术上尚待突破，“开放麒麟”开发者平台将通过开放操作系统源代码的方式，让更多的开发者共同参与国产开源操作系统的开发。

IT之家了解到，6 月 24 日，以“创开源之势 享无境未来”为主题的中国首个桌面操作系统根社区 openKylin 发布会在线上成功举行，openKylin 开源社区正式发布。

官方表示：openKylin 社区旨在以“共创”为核心，在开源、自愿、平等、协作的基础上，通过开源、开放的社区合作，构建桌面操作系统顶级开源社区。

麒麟软件表示，openKylin 社区将充分利用其数十年的操作系统研发成果，以及十余年开源社区的开发和建设经验，秉承着开源聚力、共创未来的社区理念，与麒麟软件一起携手国家工信安全中心、普华基础软件、中科方德、麒麟信安、凝思软件、一铭软件、中兴新支点、元心科技、中国电科 32 所、技德系统、北京麟卓、先进操作系统创新中心等十余家产业同仁共建 openKylin 社区，以社区链动产业共振，为建设科技强国奠定创新基石。

值得一提的是，中标麒麟、银河麒麟就是由中国麒麟软件有限公司基于 Linux 开发的商业操作系统，后者的社区版为 Ubuntu Kylin。内置名为 Kydroid 的安卓运行环境，可以运行部分安卓应用。