育碧撤销 5 亿欧元债券回购计划

新浪科技讯 北京时间 6 月 30 日早间消息，据报道，法国电子游戏公司育碧周三以市场状况不佳为由，取消了 5 亿欧元（约 35.3 亿元人民币）的债务回购计划。

该公司在声明中说：“鉴于市场现状，育碧决定撤销 2023 年到期的 500,000,000 欧元 1.289% 现有未偿债券的投标报价。”

育碧本月早些时候宣布将通过回购债券和发行新债券的方式来重组债务。