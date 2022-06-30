梅赛德斯-奔驰加码电动汽车业务，将在欧洲工厂投资 20 亿欧元

IT之家 6 月 30 日消息，梅赛德斯-奔驰集团周三表示，正在为新的电动产品组合准备汽车生产网络，计划向其欧洲工厂投资超过 20 亿欧元（合 21 亿美元）。该公司将在未来一些年加倍押注于豪华汽车，并大幅增加电动汽车产量。

梅赛德斯-奔驰称，这一步“标志着在生产中引入下一代电动平台的一个新阶段，可确保欧洲工厂的未来就业。”

这家德国汽车制造商表示，管理层和员工代表已就未来在欧洲的生产计划达成一致，其中包括将德国辛德尔芬根的工厂作为生产高端豪华车的主要工厂，并从 2025 年开始生产基于电动平台 AMG.EA 的车型。

IT之家了解到，该投资公告是在梅赛德斯-奔驰 5 月份表示计划增加高端豪华车的销售份额并确认计划到 2030 年仅在市场条件允许的情况下销售纯电动汽车之后发布的。

梅赛德斯-奔驰集团管理委员会、生产和供应链成员 Jörg Burzer 表示，“继最近几个月梅赛德斯- EQ 车型的成功发布以后，我们正在采取下一步行动: 概述我们未来生产设置的计划。我们与员工代表一起始终如一地执行梅赛德斯-奔驰的“纯电”战略。