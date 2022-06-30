梅赛德斯-奔驰加码电动汽车业务，将在欧洲工厂投资 20 亿欧元

IT之家 6 月 30 日消息，梅赛德斯-奔驰集团周三表示，正在为新的电动产品组合准备汽车生产网络，计划向其欧洲工厂投资超过 20 亿欧元（合 21 亿美元）。该公司将在未来一些年加倍押注于豪华汽车，并大幅增加电动汽车产量。
梅赛德斯-奔驰称，这一步“标志着在生产中引入下一代电动平台的一个新阶段，可确保欧洲工厂的未来就业。”
这家德国汽车制造商表示，管理层和员工代表已就未来在欧洲的生产计划达成一致，其中包括将德国辛德尔芬根的工厂作为生产高端豪华车的主要工厂，并从 2025 年开始生产基于电动平台 AMG.EA 的车型。
IT之家了解到，该投资公告是在梅赛德斯-奔驰 5 月份表示计划增加高端豪华车的销售份额并确认计划到 2030 年仅在市场条件允许的情况下销售纯电动汽车之后发布的。
梅赛德斯-奔驰集团管理委员会、生产和供应链成员 Jörg Burzer 表示，“继最近几个月梅赛德斯- EQ 车型的成功发布以后，我们正在采取下一步行动: 概述我们未来生产设置的计划。我们与员工代表一起始终如一地执行梅赛德斯-奔驰的“纯电”战略。
奔驰的全球生产网络是可持续的、数字化的和灵活的。我们已经为电动汽车销量的快速增长做好了准备 —— 尤其是感谢我们在全球范围内高素质和积极的团队。通过新的生产设置，进一步提高我们的灵活性和效率，并确保我们地点的未来。
梅赛德斯-奔驰在辛德尔芬根、不莱梅、拉斯塔特和 Kecskemét 的工厂将从 2015 年开始生产高端豪华车、核心豪华车和入门豪华车细分市场的新车型。
梅赛德斯-奔驰辛德芬根工厂是高端豪华车领域的领先工厂，将生产基于电动 AMG 的车型。EA 平台 2025 年。梅赛德斯-奔驰在德国不来梅和匈牙利 Kecskemét 的工厂在欧洲生产基于电动 mbb . ea 平台的汽车。从 2024 年起，Rastatt 和 Kecskemét 也将生产基于 MMA 平台的重新定位模型。作为实施梅赛德斯-奔驰 2022-2026 年商业计划的一部分，该公司将在欧洲生产基地投资超过 20 亿欧元。这一步标志着新一代电力平台进入生产阶段，确保未来在欧洲地区的就业。新的生产计划是与德国员工代表进行建设性讨论的结果，从而产生了进一步增加灵活性和效率的深远措施。