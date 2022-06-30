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消息称搭载 M2 芯片的全新苹果 MacBook Air 将于 7 月 15 日发售

2022/6/30 8:42:56 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 6 月 30 日消息，据 MacRumors 从零售渠道获悉，重新设计的配备全新 M2 芯片的 MacBook Air 将于 7 月 15 日在美国开售。值得一提的是，苹果中国官网仍显示该笔记本将于 7 月发售

苹果在本月早些时候的 WWDC 期间发布了新的 MacBook Air，当时苹果表示该笔记本将在 7 月开始发售。新款 MacBook Air 采用刘海屏设计，机身厚 11.3 毫米，重 2.7 磅（约 1.22 公斤），搭配全铝金属一体成型设计，相比上一代机身体积减小了 20%。8GB + 256GB 售价 9499 元；满血 M2 + 16GB 内存 + 512GB SSD 售价 13399 元。

苹果MacBook Air

配置方面，MacBook Air 可选 8 核 GPU 和 10 核 GPU 版 M2 芯片，后者要多加 900 元；可选 16GB、24GB 内存，加 8GB 内存需 1500 元；SSD 可选 256GB 到 2TB，256GB 加到 512GB 需 1500 元。

苹果MacBook Air

IT之家了解到，新款 MacBook Air 依旧采用无风扇设计，除银色和深空灰色外，现有午夜色和星光色两种全新外观，同时配备 13.6 英寸 Liquid 视网膜显示屏，支持 500 尼特亮度与 10 亿色彩，还拥有 2 个用于连接若干配件的雷雳端口，以及一个支持连接高阻抗耳机的 3.5 毫米音频插孔。

苹果MacBook Air

点击访问：苹果中国官方在线商店

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关键词：MacBook Air

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