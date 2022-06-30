任天堂称中国主机市场没有那么大，将携手腾讯继续推广 Switch

IT之家 6 月 30 日消息，2020 年，任天堂大量经典游戏源代码被泄露，包括《耀西岛》《超级马里奥赛车》《塞尔达传说：时之笛》等 N64 游戏都被泄露，除此之外还有一些 N64、GameCube、NDS、Wii 和小神游相关内部文件。

此前，有人怀疑中国的小神游是此次任天堂文件泄露的一个原因，但任天堂没有做出任何官方回应，不过他们现在终于承认了这一事件，并表示已经提高了安全防御措施。

周二 (6 月 28 日) ，在日本京都举行的任天堂年度股东大会上，任天堂总裁古川俊太郎在面对有人提问他们对小神游（iQue）的时表示：“中国 PC 和手机游戏市场很大，但主机市场却不大。我们希望与腾讯一起继续为它们的普及进行努力。我们正与信息泄漏方面的专家合作，并且引入了信息安全管理系统。”

IT之家了解到，神游科技（中国）有限公司是一家于 2002 年创立的电子游戏及智能公司，是日本任天堂株式会社在华的唯一企业，多年来同时致力于任天堂全球市场的支援开发业务。

2019 年 4 月 26 日，任天堂与中国控股公司腾讯共同宣布双方将展开合作，由腾讯在中国大陆发行“Nintendo Switch”主机。同年 12 月宣布，中国大陆版 Nintendo Switch 于 12 月 10 日开始贩售，首发游戏含《New 超级马力欧兄弟 U 豪华版》并将在数周内上市《马力欧卡丁车 8 豪华版》、《超级马力欧 奥德赛》等作。