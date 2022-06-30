小米手环 7 Pro 官宣，7 月 4 日晚随小米 12S 系列一同发布

IT之家 6 月 30 日消息，小米方面今日官宣，小米手环 7 Pro 将于 7 月 4 日发布，这是第一款形态接近智能手表的小米手环。

新人报道，小米手环 7 Pro 来了！ 第一次，以方形大屏形态，畅想时尚可能。 第一次，完成 Pro 进阶，带来更专业的运动健康体验。 7 月 4 日 晚七点，小米 12S 系列新品发布会见

IT之家了解到，小米手环 7 此前在 5 月正式发布，搭载了 1.62 英寸 AMOLED 跑道屏，可视面积增加 25%，重量为 13.5g 起。

上个月，有网友发现，在绑定手环 NFC 设备时出现了小米手环 7 Pro 的选项，除此之外还列出了小米手环 7 NFC、小米手环 6 NFC、小米手环 5 NFC。

小米手环 7 Pro 可能与 Redmi 手环类似 —— 拥有更大的显示屏、GPS 和更大的电池（Redmi 手环有 200mAh 电池，小米手环 7 有 180mAh 电池）。

小米手环 7 支持息屏显示，新增 100+ 表盘，UI 布局也全面换新，支持动态超级壁纸“火星”，续航达 14 天。

小米手环 7 配备了六色 TPU 抗菌腕带，新增前卫迷彩配色，还有炫酷荧光腕带。

软件方面，小米手环 7 支持全天连续血氧饱和度监测，全新升级 120 种运动模式，适配全民热潮健身操，还支持四大专业运动数据分析，提供全方位运动指导。