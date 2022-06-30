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吉利旗下 A0 级纯电 SUV 几何 E 上市：8.68 万元起，续航 320/401km

2022/6/30 11:31:43 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 6 月 30 日消息，吉利旗下几何汽车今日举行 E 路相伴・百店开业暨几何 E 上市发布会，宣告几何 E 正式上市，相比预售时便宜了 1000 元。

几何 E 基于吉利 4.0 超级智慧工厂（钱塘工厂）生产制造，提供 320km 及 401km 两种续航版本 3 款车型可选，自 8.68 至 10.38 万元，对应 320km 续航的乖巧虎、401km 的玲珑虎、401km 的霹雳虎。

外观部分，新车前脸部分采用了比较简洁的设计风格，新车的长宽高分别为 4006/1765/1550mm，轴距为 2485mm，提供青蔓、茉莉、薄荷、蓝莲四种车身颜色以供选择。

动力方面，几何 E 将搭载一台由格雷博智能动力科技有限公司所生产的型号为 TZ160XS601 的驱动电机，其最大功率为 60 千瓦，最大扭矩为 130N・m，提供 33.5kWh 与 39.4kWh 两种容量的动力电池，分别对应 320km 以及 401km 的续航里程。

几何 E 的内饰部分采用了极简风设计，提供了超纤皮抗菌方向盘、免洗科技皮材料、高透亚克力材质出风、激光雕刻、钢琴烤漆、水晶切割、纹理蚀刻、婴儿级座椅生态材料、新风系统、CN95 级滤芯、环保进阶材料等，还配备了由两块 10.25 英寸屏幕组成的一体式贯穿屏，配备 L2 级智能驾驶辅助系统

IT之家了解到，几何汽车目前拥有 A、C、E 等车型，组合起来即为 ACE = 王牌。

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关键词：吉利几何E

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