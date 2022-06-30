恒大汽车准备交卷：曝恒驰 5 将于 7 月 6 日开启预售，首批产量约 1 万台

IT之家 6 月 30 日消息，据界面新闻，广州恒驰展示体验中心工作人员透露，恒驰 5 将会于 7 月 6 日开启内部预售，7 月 9 日对外预售，目前有意向的客户可以先行预约。

IT之家了解到，恒驰 5 是恒大汽车第一款量产车型，定位为纯电 A 级 SUV，首车已于 2021 年 12 月 30 日成功下线，比原定时间提前了 12 天。

上述工作人员还表示，只有提前预约登记的客户才能先体验试驾，试驾时间大概在最近一周左右。

此外，该工作人员提供的预售信息显示，恒驰 5 还没有完全确定要卖多少钱，但业界猜测预计 20 万左右，首批预售产量约为 1 万台，预售开启后要先交“小定”抢权益（7 月 6 日-7 月 31 日），小定金额 1000 元，8 月一整月可以花 1 万元转大定。

有汽车业内人士表示，生产计划是在半年到一年前就定好的，交完大定后会安排生产，所以首批恒驰 5 的交车时间预计是从 2022 年 10 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日。

此外，从官方给出的权益来看，小定的前一万名购车者可以享受：提车使用后 15 天可以退车退款、提车后三年内可 6 折回购、大定 1 万可抵 1.5 万、免费送 H-Pilot 智能辅助驾驶包、整车终身免费质保、终身免费基础保养、赠送免费充电桩、赠送 5 年免费流量、终身免费 24 小时道路救援 / 拖车 / 抢修等服务。

IT之家曾报道，恒大汽车恒驰在今年 5 月发布声明，“今日，网上流传有关‘恒大汽车无限期推迟电动汽车预售’的市场消息严重不实。受疫情影响，恒驰 5 原定 2022 年 6 月 22 日量产时间调整为 2022 年 9 月 20 日，预售工作正常推进中。”

据恒驰汽车官微发布消息显示，4 月 21 日，三台恒驰 5 现身广州恒大中心，恒大董事局主席许家印携管理团队全方位体验恒驰 5。

此前，恒大集团董事局主席许家印曾在 3 月 22 日召开的“大干三个月，实现恒驰 5 量产”的动员大会上明确称：“6 月 22 日一定要实现恒驰 5 量产。”

4 月 30 日，恒驰汽车官宣招募授权代理商，就销售渠道模式、门店建店标准、招商政策、资质要求及加盟流程等方面进行了详细介绍。招商城市为北京、上海、广州、深圳、成都等 18 城，基本都是一线、新一线及省会城市。5 月 8 日，首轮授权代理商招募截止。据红星资本局报道，部分经销商表示对恒驰品牌持观望态度。

恒驰 5 定位为纯电 A 级 SUV，新车配备 H 型贯穿式 LED 头灯以及 21 英寸轮圈，车型长宽高尺寸分别为 4725mm / 1925mm / 1688mm，轴距 2780mm。搭载由宁德时代提供的磷酸铁锂蓄电池，搭载联合汽车电子有限公司生产的驱动电机，峰值功率 150kW、峰值扭矩 345N・m，额定功率 60kW，CLTC 综合续航 602km，百公里加速时间 7.8s。