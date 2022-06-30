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屏幕升级，小米笔记本 Pro 2022 官宣搭载 4K OLED 大师屏

2022/6/30 15:24:26 来源：IT之家 作者：姜江 责编：远洋
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IT之家 6 月 30 日消息，小米将于 7 月 4 日举行新品发布会，该发布会除了发布小米 12S 系列三款新机之外，还将推出小米笔记本 Pro 2022 款。此前小米宣布该笔记本将采用小米迄今为止最好的大师级屏幕，今日官方终于揭晓了此屏幕的详细规格。

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小米笔记本官方微博称，小米笔记本 Pro 2022 将采用 4K 分辨率的 OLED 屏幕，对比 FHD 画质，小米笔记本 Pro 2022 的屏幕拥有 4 倍的惊人细节。目前小米还没有发布过采用 4K 屏幕的笔记本，小米去年发布的小米笔记本 Pro 增强版为 3.5K OLED 屏幕，分辨率为 3456 x 2160，261PPI，峰值亮度 600 尼特，拥有超 764 万像素点，是普通 FHD 屏的 3.6 倍。

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小米目前的预热显示，小米笔记本 Pro 2022 将采用 CNC 一体精雕工艺全新切削，得益于工艺突破，机身厚度 14.9mm。小米笔记本 Pro 2022 还将搭载杜比视界，逐帧调校色彩与明暗。

IT之家了解到，小米笔记本 Pro 2022 官方宣传语为“一块小米迄今为止最好的大师级好屏，开启 2022 全新高端轻薄体验”，预计其将主打屏幕和轻薄。至于售价与其他配置方面，目前还没有更多消息，作为对比，小米笔记本 Pro 2021 款有 14 英寸和 15 英寸两种规格，搭载英特尔 11 代酷睿标压处理器，AMD 版搭载锐龙 5000H 系处理器。

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关键词：小米笔记本Pro 2022小米笔记本

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