工信部：我国算力总规模超 140 EFlops，排名全球第二

IT之家 6 月 30 日消息，据央视新闻报道，在 6 月 29 日举行的 2022 中国算力大会新闻发布会上，工信部负责人透露，当前我国算力总规模已超过 140EFLOPS（每秒浮点运算次数），我国近五年算力年均增速超过 30%，算力规模排名全球第二。

工业和信息化部副部长张云明表示，截至 2021 年底，我国在用数据中心机架总规模超过 520 万标准机架，平均上架率超过 55%。在用数据中心服务器规模 1900 万台，存储容量达到 800EB（1EB=1024PB）。

统计显示，截至 2021 年底，全国在用超大型、大型数据中心超过 450 个，智算中心超过 20 个。从 2012 年至 2021 年，我国数字经济规模从 11 万亿增长到超 45 万亿，数字经济占 GDP 比重由 21.6% 提升至 39.8%。

IT之家了解到，由工业和信息化部与山东省人民政府共同主办的首届中国算力大会将于 7 月 29 日-31 日在济南举行。中国算力大会官方此前表示，大会以“算赋百业 力导未来”为主题，旨在展示我国算力基础设施建设最新成果，加强国内外算力技术和产业交流合作，搭建政产学研对接平台，推动算力赋能千行百业，助力经济社会数字化转型。