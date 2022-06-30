绿联发布 DH2600 私有云固件更新，加入 Docker 功能

IT之家 6 月 30 日消息，5 月底，绿联正式发布 DH2600 私有云，搭载英特尔 N5105 处理器，支持 M.2 固态 + 16GB 内存扩展，配备 2.5G 高速网口，首发售价 2099 元起。

据绿联官方消息，在 6 月 30 日的固件更新中，绿联发布了功能更新：为 DH2600 加入 Docker 功能。

官方表示，Docker 作为一种开源的应用容器引擎，它可以让开发者们将应用放在一个可移植的镜像中，装载到任何支持 Docker 的机器上，可以把 Docker 理解为装在私有云上的“虚拟机”，通过 Docker 来装载你想要的任何功能：speedtest、BT 下载、保种机、刮削器、小型服务器......

IT之家了解到，绿联 DH2600 搭载了赛扬 N5105，这款处理器于 2021 年发布，采用了 10nm 工艺，4 核 4 线程规格，主频 2.0GHz，睿频可达 2.9GHz，TDP 为 10W，配备 24EU 核显。绿联新款私有云 DH2600 标配 4GB 内存，预留内存插槽，支持 16GB 扩展，还支持两条 M.2 SSD 扩展。绿联新款私有云 DH2600 内置两个机械硬盘插槽，最高支持 20TB*2。底部和后部采用了镂空设计，内置双轴承轻音风扇。接口包括 2.5G 网口、两个 USB-A 3.0 接口一个 USB-C 接口。