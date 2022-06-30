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快手：打击传奇游戏私服直播

2022/6/30 21:14:38 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
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IT之家 6 月 30 日消息，昨日，快手发布公告称，打击传奇游戏私服直播

快手

快手表示，经用户举报，平台发现部分传奇游戏直播间存在导流至第三方平台进行私服宣传、诈骗等问题，损害了相关用户的权益。

IT之家了解到，快手在公告中指出，平台结合相关举报，通过技术手段与人工审查等方式对相关违规行为和账号进行核查，并根据违规情况对相关账号做出警告、直播权限限时封禁的处罚。

数据显示，2022 年至今，快手共处置此类违规账号 1.8 万个，涉及违规直播 3.5 万场

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关键词：快手传奇

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