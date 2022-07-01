一加 10T 渲染图曝光，相比一加 10 Pro 大有不同

IT之家 7 月 1 日消息，一加 "T" 系列归回归之作 OnePlus 10T 即将在今年下半年到来。现在 Smartprix 与 @OnLeaks 合作放出了 OnePlus 10T 的渲染图，从中可以看到很多有趣的细节。

OnePlus 10T 渲染图显示，这款手机已经取消了自推出以来一直是一加旗舰手机标配的滑块，而且一加还重新调整了后置摄像头的位置，闪光灯的位置似乎也发生了变化，相比 OnePlus 10 Pro 将其置于底部的做法看起来更和谐一点。

爆料者表示，OnePlus 10T 依然是采用了塑料机身和玻璃后盖，后置摄像头凸起是有一段渐变的，这一点与 OnePlus 10 Pro 并不相同。

这里的渲染图只有两种配色 —— 绿色和黑色，但相信它最终发布时也会为大家带来更多的颜色可选。

OnePlus 10T 预计将采用 6.7 英寸 LTPO 2.0 E4AMOLED 显示屏，具有 FHD+ 分辨率和 120Hz 刷新率，将搭载高通骁龙 8+ Gen 1 SoC，并具有 12GB 的 RAM 和 256GB 的内部存储。

在摄像头方面，一加 10T 预计将包括一个 50MP 主摄、16MP 超广角摄像头和一个 2MP 微距传感器，预计还将配备 32MP 的前置镜头，配备 4800mAh 电池，支持 150W 快充。

相比一加 10 Pro，这款机型主要是在配色和细节方面有所区别，例如后置镜头的凸起、闪光灯位置、滑块，当然，两款机型最大的区别还是屏幕，一款是曲面屏，而另一款则是纯平直屏，而且两款机型机身材质也不相同，不知道金属与塑料你更喜欢哪一种？