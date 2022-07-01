Cruise 自动驾驶出租车故障，造成旧金山街道数小时堵塞

北京时间 7 月 1 日早间消息，当地时间周二深夜，Cruise 的 6 辆自动驾驶出租车突然停止运行，停在旧金山的一条街道上，造成了几个小时的交通堵塞。Cruise 的员工随后前往现场，人工移走了这些车辆。

关于 Cruise 自动驾驶出租车“趴窝”的照片和描述已经在 Reddit 的相关讨论版上引起了热烈讨论。Cruise 的发言人表示：“本周早些时候我们遇到了一个问题，导致一些车辆集中到了一起。虽然问题已经解决，没有乘客受到影响，但我们还是要为造成的不便致歉。”

Cruise 通过远程协助和人工操作相结合的方式恢复了这些车辆。

在这起事故发生的不到一周前，Cruise 在旧金山首次启动了完全无人驾驶的商用出租车服务。Cruise 的车辆最初在夜间 10 点到凌晨 6 点之间，在指定的街道范围内运营。车辆将不会再配备坐在方向盘后的人工安全员。

对于此次事件，有目击者发帖称：“我对同事说的第一件事就是，这些车辆聚集在一起想要谋杀我们。这是个非常超现实的事件，最终不得不派人过来将车手动开走。Cruise 应该为造成的长时间堵塞而支付罚款。这起事故甚至导致保洁车无法清扫完整个街区。”

在旧金山，堵塞街头保洁车的罚款为每辆车 76 美元。关于将如何处理自动驾驶汽车造成的这类问题，以及 Cruise 是否会因为车辆堵塞十字路口而被罚款，旧金山交通局没有做出回复。

这起事故令人关注，城市是否需要为自动驾驶汽车制定专门的规章制度，应对这些车辆的交通违章行为。Cruise 自身对于这类事故的运营规程也遭到质疑。

今年 4 月，Cruise 的一辆汽车因为前大灯故障而被交警拦下。Instagram 上的一段视频显示，这辆车在接到信号之后靠边停车，但当交警试图打开司机侧车门时，车辆却自动开走，停在了路边不远处，并激活了危险模式。这名警察随后再次走近汽车。交警部门没有开出罚单。