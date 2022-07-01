我国蜂窝物联网用户已达 15.9 亿，年内有望超越移动电话用户

IT之家 7 月 1 日消息，根据工信部发布的《2022 年 1-5 月份通信业经济运行情况》，截止 5 月底，我国蜂窝物联网用户已达 15.9 亿户，相比去年底净增 1.96 亿户。而移动电话用户总数为 16.6 亿户，相比去年底净增 1966 万户。

蜂窝物联网用户相比移动电话用户 10 倍的增长速度，使得双方差距迅速缩小，最新统计数据显示，差距缩小至 6751 万户，占比分别为 49% 和 51%。如果按照这个增速来计算，最早在今年第三季度末，蜂窝物联网用户规模将历史性超越移动用户规模。

IT之家了解到，2020 年 5 月，工信部发布了《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》，明确引导新增物联网终端不再使用 2G / 3G 网络，推动存量 2G / 3G 物联网业务向 NB-IoT / 4G（Cat1）/5G 网络迁移。更低功耗、更大带宽、更强连接能力，使得蜂窝物联网应用场景大幅拓宽，迅速扩大在千行百业的渗透率。

据悉，物联网应用最核心的组件是模组，中国则是全球最大的模组供应国。研究机构 Counterpoint Research 的最新报告显示，2022 年第一季度全球蜂窝物联网模组出货量同比增长 35%，其中移远通信（603236）份额 38.1%，出货量同比增长了 77%；广和通（300638）和日海通讯分别位居第二和第三。