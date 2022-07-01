苹果海外开卖官方翻新版 Mac Studio，最高便宜 400 美元

IT之家 7 月 1 日消息，苹果公司今天开始在美国、加拿大和部分欧洲国家，如比利时、德国、爱尔兰、西班牙、瑞士、荷兰和英国，首次销售官方翻新的 Mac Studio 机型。

在美国，目前有两款官方翻新的 Mac Studio 机型，一款配备 M1 Max 芯片（10 核 CPU 和 24 核 GPU），售价 1,799 美元（全新的售价 1,999 美元），一款配备 M1 Ultra 芯片（20 核 CPU 和 48 核 GPU），售价 3,599 美元（全新的售价 3,999 美元），也就是分别便宜了 200 美元和 400 美元。随着时间的推移，可能会增加更多的配置版本。

苹果公司称，每台经过认证的翻新 Mac 都经过全面的功能测试，经过彻底的清洁和检查，并被重新包装在一个带有手册和电源线的新盒子里。苹果公司的翻新产品享受苹果公司的一年有限保修和 14 天退货政策，并有资格享受 AppleCare + 保险，Mac Studio 的 AppleCare + 的价格为 169 美元。

IT之家了解到，Mac Studio 于 2022 年 3 月发布，机身背面和底部有孔，用于空气流通。Mac Studio 最多可配备 20 核 CPU 和 64 核 GPU，根据基准测试，它是有史以来最快的 Mac。

在 Mac Studio 的背面，有四个 Thunderbolt 4 端口、两个 USB-A 端口、一个 HDMI 端口、一个万兆以太网端口，以及一个支持高阻抗耳机的 3.5 毫米耳机插孔。在正面，有一个 SD 卡插槽，以及两个 USB-C 端口或两个 Thunderbolt 4 端口，具体取决于配置。