小米新款高端路由器官宣，采用全新产品形态

IT之家 7 月 1 日消息，今日小米路由器官方宣布将会在 7 月 4 日小米 12S 系列新品发布会上发布全新高端系列路由器，采用全新产品形态。

小米路由器官方发文称，对于家里总是存在网络死角、信号满格却加载不出画面和搭建全屋网络却差点拆了半屋子墙等问题，小米全新高端系列路由器将会全部解决。

小米路由器官方称这款路由器将采用全新产品形态，而在海报中甚至看不到路由器天线的身影。并且海报显示这次的新路由器可以通过两台组合来增强网络，可能是通过 Mesh 双机组合来实现全屋覆盖高质量 WiFi，消灭网络死角。关于新品路由器的详细规格官方目前还没有公布，但在 7 月 4 日发布会前应该会有更多预热。

IT之家了解到，目前小米在售的最高端路由器为小米路由器 AX9000，该路由器与新品在外观上有很大差别，采用黑色外观并且为外置天线设计，还拥有 1600 万色 X 型氛围灯，支持用户自行设置喜欢的灯光颜色，同时还支持呼吸、彩虹、繁星等 5 种灯效模式。详细规格方面，小米路由器 AX9000 拥有 12 根高增益天线和 12 路独立信号放大器，搭载高通 6 核旗舰处理器，配备 1GB 内存与 USB 3.0 接口，支持 9000 兆级速率，拥有专属 5G 电竞频段，可三频并发，互不干扰。还支持 WiFi6 增强版，最大理论速率可达 3.5Gbps。