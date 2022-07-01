【IT之家开箱】华硕无畏 Pro15 2022 图赏：全能释放，炫出创意

IT之家 7 月 1 日消息。就在最近，华硕更新了无畏系列的产品线，维持了出色 OLED 屏和标压处理器的传统，并加入了一颗 RTX 3050 光追独显，使它具备了成为生产力工具和轻度游戏本的潜力。IT之家已经收到了 i7-12700H+RTX 3050 版的华硕无畏 Pro15 2022，并为大家带来开箱图赏。

无畏 Pro15 非常薄，三围仅 35.98 x 23.53 x 1.79 cm，重量也只有 1.7KG，是标准的全能本身材。

A 面上采用了华硕招牌的浮雕式 LOGO，这是华硕轻薄本的传统艺能了，充满个性与辨识度。

A、B 面支持单手开合，最大开合角度可以达到 180 度。

B 面是一块色彩准确的 OLED 屏幕。它的分辨率高达 2880*1620，刷新率也达到了 120Hz，兼顾了高分与高刷。

屏幕上方有摄像头和立体声麦克风，摄像头支持物理防窥拨片。

C 面键盘部分采用全新的银色设计，回车键的斜纹画龙点睛，键程为 1.4mm，打字手感舒适，反馈力度适中，右上角还集成了电源指纹一体式按键，并且做了手感区分。右侧有数字小键盘。

下方的触控板非常之大，且涂上了顺滑的涂层，手感很棒。

D 面脚垫做了加厚处理，可以提升进风量，带来更好的散热表现。下方有两个 2W 的扬声器开孔，且经过了哈曼卡顿的大师调音。

侧面接口也是非常丰富，整机共有 3 个 USB Type-A 接口，1 个 HDMI 接口，一个 TF 读卡器，一个 150W 的 DC 电源接口一个耳机孔以及一个新增的全功能雷电 4 接口，并且这个 Type-C 接口新增了对 PD 充电的支持。

目前无畏 Pro15 2022 款已经发布，i5 版到手价 6999 元，性价比突出。IT之家即将为大家带来这台全能本的图文评测，届时欢迎前去阅读。