消息称佳能将于今年年内推出一款 vlog 新机，类似尼康 Z30

IT之家 7 月 1 日消息，据 Canon Rumors 报道称，佳能预计会在今年年内同样发布一款类似于尼康 Z30 一样的视频 vlog 相机。

此前有消息称，佳能正在准备型号为 EOS R100 的一款入门级新机。外媒表示，佳能会采用 EOS M6 Mark II 同样的外形来生产一款 RF 卡口的 APS-C 机型，而预计发布的 EOS R100 可能就会如此。该传闻可信等级很高，因此大家可以期待一下。

IT之家了解到，佳能中国现已推出两款 EOS R 系统 APS-C 画幅专微相机 EOS R7 和 EOS R10 以及两支 RF-S 镜头新品 RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM 和 RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM。

价格方面，佳能 EOS R7 机身的售价为 8999 元，EOS R7 套机（RF-S18-150 镜头）的售价为 11399 元。EOS R10 机身的售价为 5399 元，EOS R10 套机（RF-S18-45 镜头）的售价为 6399 元，EOS R10 套机（RF-S18-150 镜头）的售价为 7799 元。

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