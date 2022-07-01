京东金融、马上金融等 App 被仿冒，网信办查处一批“李鬼”式投资诈骗平台

IT之家 7 月 1 日消息，网信中国消息，今年以来，国家网信办反诈中心排查打击仿冒 App4.2 万个，并纳入国家涉诈黑样本库。目前，国家涉诈黑样本库已涵盖并处置涉诈网址 380.4 万个、App 51.4 万个、跨境电话 41.5 万个，互联网预警劝阻平台预警超 20 亿人次。

近期，国家网信办反诈中心监测发现多起仿冒投资平台进行诈骗的事件。诈骗分子仿冒京东金融、马上金融、360 借条等平台，推出大量“李鬼”式 App，以相似标志和产品介绍以假乱真，以“小额返利”等诱导网民进行访问下载，进而实施诈骗。部分诈骗平台甚至宣称具有“国企背景”，以“国字头”名义吸引用户，以“拉人头”模式发展下线，给一些网民造成巨大财产损失。

国家网信办有关负责同志指出，诈骗分子仿冒投资平台诱导欺诈网民，让网民遭受严重的财产损失，还可能带来个人信息泄露，应引起足够关注。广大群众需通过官方正规渠道下载 App；出现非官方客服联系的情况，要注意核查对方身份，切勿进行转账操作。App 商店等平台应加强对可供下载 App 的安全性审核，防止虚假 App 浑水摸鱼，坑害广大网民。

IT之家附部分典型案例通报：

一、2022 年 1 月，四川省吴某某在网上看到了“农 E 贷”仿冒 App 的宣传信息，因资金紧张便点击下载，并填写了信息申请贷款，但显示放款失败。所谓的在线客服与吴某某进行“沟通”，称其账户信息不匹配，需先进行资金验证。吴某某信以为真，便向指定账户转账 3 万元，事后发现被骗。

二、2022 年 2 月，河北省姜某下载了“东方财富”仿冒 App 进行相关投资操作。期间姜某收到一信息，显示其进行了一笔 20 万元的第三方汇款，因未报备属于违规操作，且已移交风控部门处置，姜某需缴纳 20% 的风险保证金 4 万元，否则账户将被冻结，姜某转账后发现被骗。

三、2022 年 6 月，山东省秦某某在“马上金融”仿冒 App 申请贷款 10 万元，平台要求先交 1 万元金融贷款保险，否则不能提现。秦某某按要求交钱后依然无法提现，平台要求再交 5 万元验资费，并承诺会将保险费和验资费一并返还，秦某某充钱后合计被骗 6 万元。

四、2022 年 4 月，广西壮族自治区张某某下载了“中邮证券”仿冒 App，跟着微信群里的“老师”进行投资操作。一开始投入了 10 万元，盈利后又追加了 30 万元，结果发现投资持续亏损，张某某打算将剩余的钱提现，但多次提现失败，且平台催促其继续追加投入。张某某察觉异常，随后平台无法访问。

五、2022 年 1 月，江西省彭某在“安逸花”仿冒 App 申请贷款，提现时提示银行卡号错误，账户被冻结。平台让其转账 1 万元以证明是本人操作，彭某转账后账户恢复正常，随后发现又被冻结，平台声称彭某操作失误，需继续验证，彭某发现被骗。

六、2022 年 5 月，辽宁省章某经朋友推荐下载了“平安证券”仿冒 App，先后投入了 18 万元。不久章某收到了平台升级的通知，并按提示进行了升级操作，但平台显示其账号为“风险账户”，存在洗钱嫌疑，需要向监管部门的“安全账户”进行转账验证，否则无法正常使用。章某多次进行转账，合计被骗 25 万元。

七、2022 年 3 月，河南省钱某某在“长城资产”仿冒 App 上进行期货投资。平台客服以免费提供增值服务为由添加其微信，并告知钱某某缴纳 2.5 万元即可成为“VIP 用户”，可享受手续费打折并优先获取相关市场信息。钱某某信以为真，便向指定账户进行了转账，最后被平台客服拉黑。