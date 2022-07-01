拳头公布《英雄联盟》S12 赛事举办城市：入围赛墨西哥城，决赛美国旧金山

IT之家 7 月 1 日消息，英雄联盟官方赛事现已公布 2022《英雄联盟》全球总决赛的赛事地点。赛事日期、分组和售票信息将于今年夏天晚些时候公布。

入围赛：墨西哥，墨西哥城拉丁美洲西甲联赛场地

小组赛与四分之一决赛：美国纽约州，纽约麦迪逊广场花园的 Hulu 剧院（花园剧院）

半决赛：美国乔治亚州，亚特兰大州立农业球馆（NBA 老鹰队主场）

冠亚军决赛：美国加利福尼亚州，旧金山大通中心体育馆（NBA 金州勇士队主场）

值得一提的是，本次半决赛原本定于加拿大多伦多丰业银行体育馆（Scotiabank Arena）举办，但由于全球疫情的关系，许多赛区队伍的国际旅行安排受到了影响。因此，拳头游戏决定将比赛举办地改至乔治亚州亚特兰大市的州立农业球馆举办。

拳头游戏英雄联盟赛事全球负责人 Naz Aletaha 说道：“尽管疫情带来了挑战，但我们仍然坚持着让全球总决赛在多个城市举办的传统，并期待在亚特兰大的州立农业球馆，举办全球总决赛的半决赛，这个消息无疑会让加拿大的粉丝与合作伙伴们感到失望，在此我们要感谢多伦多、丰业银行体育馆，以及玩家社区的理解。期待将来能在这里举办英雄联盟大型电竞赛事。”

作为 NBA 亚特兰大老鹰队的主场，亚特兰大州立农业球馆伫立于亚特兰大市中心。该球馆四周拥有大量世界级景点、餐厅、公园、酒店与休闲场所。

IT之家了解到，全球总决赛是英雄联盟电竞的巅峰赛事，来自 12 个赛区的顶尖战队将在这里争夺全球总冠军。全球总决赛在每年的常规赛季结束后在不同的地区举办。届时，来自 12 个职业赛区的 24 支队伍将进行为期一个月的比赛，来加冕全球最佳队伍的桂冠。