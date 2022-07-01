雪佛兰索罗德 EV 路试谍照首曝，将于 2023 年交付

IT之家 7 月 1 日消息，通用汽车董事长兼首席执行官玛丽巴拉最近开始为雪佛兰 Silverado EV 进行预热，这款车型首个工程车在密歇根州试验场进行测试，距离投产已经很近了。

完成试验后，雪佛兰 Silverado EV 最早将于下个月开始在底特律街道上进行测试。

现在，有多个外媒拍到了雪佛兰 Silverado EV 的测试谍照，看起来已经相当完善。这款电动皮卡计划在 2023 年秋季之前进行交付，并已经在海外开启预定。

官方表示，入门级 WT 版车型约 28 万人民币，即便包含运费，总售价也在 30 万人民币内。

从曝光的外观来看，整辆车都采用了一种黑色包裹层，甚至连侧裙都没有。此外，这款车尾部大灯似乎是 LED 设计。

雪佛兰表示，他们有信心，基于 Ultium 平台的 Silverado 电动车将提供高达 400 英里的单次充电续航，提供 WT (工作卡车) 或顶级的 RST，两款车型都将配备双电机全轮驱动，分别为 510 马力/ 615 磅英尺和 664 马力/ 780 磅英尺。

雪佛兰计划推出 Silverado EV 和其他电动车型的单电机后轮驱动版本，但目前还不清楚具体时间。通用汽车官方采访了 Silverado EV 首席工程师 Josh Tavel，询问是否所有车型都将采用四轮驱动。Josh Tavel 说：

是的，但我认为未来可能会变。

IT之家了解到，雪佛兰 Silverado 电动汽车的生产工作将从明年开始在通用汽车的零工厂 (原底特律- hamtramck 组装中心) 开始，该工厂将被改造为电动汽车生产中心。该工厂将在 2023 年时全部使用可再生能源。