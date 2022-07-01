小米笔记本 Pro 2022 自研压感触控板：按压面积提升 30%，「咔哒咔哒」变「哒哒哒」

IT之家 7 月 1 日消息，小米笔记本 Pro 2022 将于 7 月 4 日正式发布，官方今日预热，该机搭载了自研压感触控板，按压面积提升 30%。

小米官方表示，小米笔记本 Pro 2022 自研压感触控板，全域按压面积提升 30%，手感从「咔哒咔哒」变成「哒哒哒」，从此“丢掉外接鼠标”。

IT之家了解到，压感触控板自 2015 年 MacBook 上搭载以来就受到不少用户的好评，在触控体验上有了不小提升，而近两年 Windows PC 阵营也有不少笔记本搭载了压感触控板，小米号称“自研”压感触控板，我们可以期待一下最后效果如何。

此外，小米笔记本 Pro 2022 号称首次将立体空间校色方案带入笔记本，专业级色彩还原。自研 3D LUT 校色技术，首次实现手机同款 3D LUT 校色技术，预计 ΔE 会小于 1。

根据官方此前的预热，小米笔记本 Pro 2022 将采用 4K 分辨率的 OLED 屏幕，CNC 一体精雕工艺全新切削，得益于工艺突破，机身厚度 14.9mm。小米笔记本 Pro 2022 还将搭载杜比视界，逐帧调校色彩与明暗。