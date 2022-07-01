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一加 7/7T 系列迎来首个 OxygenOS 12 测试版

2022/7/1 14:53:25 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 7 月 1 日消息，在 Android 13 正式发布之前，大部分厂商已经基本维护完旧机型的安卓 12 系统了，例如 2019 年的一加 7/7T 系列此前就更新了 ColorOS 12， 现在一加正式发布一加 7 和 7T 系列 OxygenOS 12 的第一个 Open Beta 测试版。

IT之家了解到，OxygenOS 12 首个公开测试版为用户带来了全新的外观，还有增强 Canvas AOD 功能、帧率稳定器等等。

已知问题：

  • 无法将相机拍摄的照片设置为壁纸。

  • 无法通过轻击屏幕唤醒屏幕。

  • 重启后可能有响应滞后和无响应问题。

  • 时钟小部件意外出现。

  • AOD 时钟无法禁用。

  • 升级到 OxygenOS 11 版本后，备份数据可能会失败。

  • 升级到 OxygenOS 12 之后，当屏幕分辨率发生变化时，时钟可能会变小。

关键更新

系统

  • 新增智能电池引擎，基于智能算法和仿生自修复技术，延长电池寿命

  • 重新设计应用程序的图标，使用新的材料，以提供更多的深度，更大的空间感和纹理的图标

  • 基于减少视觉噪声的原则修改页面布局，优化文字和颜色的呈现，突出关键信息

  • 优化桌面图标，改进纹理，使用全新的材料和灯光和图层的设计灵感

  • 垃圾邮件阻断规则优化: 新增一条彩信拦截规则

游戏

  • 新增了 HyperBoost 帧率稳定器

  • 新增语音效果预览，允许您记录您的语音效果或实时检查您的语音效果

  • 黑暗模式

  • 暗色模式现在支持三种可调级别，带来更个性化和舒适的用户体验

卡包

  • 卡的新的额外样式选项，使数据内容更直观和更容易阅读

  • 新增一加 Scout in Shelf 访问权限，允许在手机上搜索多个内容，包括应用程序，设置，媒体数据等

工作生活

  • 该功能现在对所有用户可用，让您通过快速设置轻松切换工作和生活模式

  • WLB 2.0 现在支持根据具体位置、Wi-Fi 网络、时间自动切换工作 / 生活模式，还可以根据个性化定制 App 通知配置文件

相册

  • 画廊现在允许您切换不同的布局与两指捏手势，智能识别最佳质量的图片，并裁剪缩略图基于内容，使布局更令人满意

修图 / 画布

  • Canvas AOD 为您带来新的不同风格的线条和颜色，为更个性化的锁屏体验与鼓舞人心的视觉效果

  • 新增多个笔刷和笔触，并支持颜色调整

  • 优化软件算法和改进的人脸识别，更好地识别不同人物的特征和肤色

可访问性

  • 优化功能分类，将其分为视觉、听觉、互动动作和一般功能

  • TalkBack 支持更多的系统应用程序，包括照片、电话、邮件和日历

目前该机已经在印度开放系统升级，详情点此：一加 7一加 7T.

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关键词：一加

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