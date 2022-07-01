一加 7/7T 系列迎来首个 OxygenOS 12 测试版

IT之家 7 月 1 日消息，在 Android 13 正式发布之前，大部分厂商已经基本维护完旧机型的安卓 12 系统了，例如 2019 年的一加 7/7T 系列此前就更新了 ColorOS 12， 现在一加正式发布一加 7 和 7T 系列 OxygenOS 12 的第一个 Open Beta 测试版。

IT之家了解到，OxygenOS 12 首个公开测试版为用户带来了全新的外观，还有增强 Canvas AOD 功能、帧率稳定器等等。

已知问题：

无法将相机拍摄的照片设置为壁纸。

无法通过轻击屏幕唤醒屏幕。

重启后可能有响应滞后和无响应问题。

时钟小部件意外出现。

AOD 时钟无法禁用。

升级到 OxygenOS 11 版本后，备份数据可能会失败。

升级到 OxygenOS 12 之后，当屏幕分辨率发生变化时，时钟可能会变小。

关键更新

系统

新增智能电池引擎，基于智能算法和仿生自修复技术，延长电池寿命

重新设计应用程序的图标，使用新的材料，以提供更多的深度，更大的空间感和纹理的图标

基于减少视觉噪声的原则修改页面布局，优化文字和颜色的呈现，突出关键信息

优化桌面图标，改进纹理，使用全新的材料和灯光和图层的设计灵感

垃圾邮件阻断规则优化: 新增一条彩信拦截规则

游戏

新增了 HyperBoost 帧率稳定器

新增语音效果预览，允许您记录您的语音效果或实时检查您的语音效果

黑暗模式

暗色模式现在支持三种可调级别，带来更个性化和舒适的用户体验

卡包

卡的新的额外样式选项，使数据内容更直观和更容易阅读

新增一加 Scout in Shelf 访问权限，允许在手机上搜索多个内容，包括应用程序，设置，媒体数据等

工作生活

该功能现在对所有用户可用，让您通过快速设置轻松切换工作和生活模式

WLB 2.0 现在支持根据具体位置、Wi-Fi 网络、时间自动切换工作 / 生活模式，还可以根据个性化定制 App 通知配置文件

相册

画廊现在允许您切换不同的布局与两指捏手势，智能识别最佳质量的图片，并裁剪缩略图基于内容，使布局更令人满意

修图 / 画布

Canvas AOD 为您带来新的不同风格的线条和颜色，为更个性化的锁屏体验与鼓舞人心的视觉效果

新增多个笔刷和笔触，并支持颜色调整

优化软件算法和改进的人脸识别，更好地识别不同人物的特征和肤色

可访问性

优化功能分类，将其分为视觉、听觉、互动动作和一般功能

TalkBack 支持更多的系统应用程序，包括照片、电话、邮件和日历

目前该机已经在印度开放系统升级，详情点此：一加 7、一加 7T.