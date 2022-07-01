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三星 One UI Watch 4.5 大量截图曝光，Galaxy Watch5 或支持拨号时切换 SIM 卡

2022/7/1 16:00:38 来源：IT之家 作者：姜江 责编：远洋
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IT之家 7 月 1 日消息，距离 Galaxy Watch4 发布已经将近一年，预计三星将会在今年 8 月发布 Galaxy Watch5 系列。6 月中旬，Galaxy Watch5 已经通过美国 FCC 认证，今日推特著名爆料博主 @evleaks 又爆料了 Galaxy Watch5 上运行的 One UI Watch 4.5 截图，截图显示该手表或支持拨号时切换 SIM 卡。

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爆料显示 One UI Watch 4.5 将拥有许多全新表盘，包括指针和数字两种显示方式。

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输入方面，One UI Watch 4.5 将拥有语音、打字和手写三种输入模式，使用 qwerty 键盘打字时，可以通过向左滑动来输入数字和符号。

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对于双卡用户，Galaxy Watch5 在打电话时或将支持用户在手表上直接选择使用哪张 SIM 卡进行拨号，无需再次打开手机调整

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对于辅助功能，图片显示用户连按两下手表按键就可以在任何界面激活 TalkBack（大声朗读屏幕上显示的任何内容）功能。

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显示方面，新的可视性增强功能将提供颜色校正和四种颜色过滤器。

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声音方面，One UI Watch 4.5 还将支持用户调整手表音频的左右平衡。

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触控方面，One UI Watch 4.5 将支持调整触控延迟。

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最后，One UI Watch 4.5 无障碍的快捷键也支持了调整。

IT之家了解到，三星 Galaxy Watch 5 / Pro 智能手表已经通过美国 FCC 认证，认证显示其将支持 10W 无线快充。同时 GSMArena 称，由于这次三星 Galaxy Watch5 系列将会拥有许多升级，其售价也会迎来大幅提升，起售价已经来到约 2125 元。

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关键词：One UI Watch 4.5One UIGalaxy Watch5

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