三星 One UI Watch 4.5 大量截图曝光，Galaxy Watch5 或支持拨号时切换 SIM 卡

IT之家 7 月 1 日消息，距离 Galaxy Watch4 发布已经将近一年，预计三星将会在今年 8 月发布 Galaxy Watch5 系列。6 月中旬，Galaxy Watch5 已经通过美国 FCC 认证，今日推特著名爆料博主 @evleaks 又爆料了 Galaxy Watch5 上运行的 One UI Watch 4.5 截图，截图显示该手表或支持拨号时切换 SIM 卡。

爆料显示 One UI Watch 4.5 将拥有许多全新表盘，包括指针和数字两种显示方式。

输入方面，One UI Watch 4.5 将拥有语音、打字和手写三种输入模式，使用 qwerty 键盘打字时，可以通过向左滑动来输入数字和符号。

对于双卡用户，Galaxy Watch5 在打电话时或将支持用户在手表上直接选择使用哪张 SIM 卡进行拨号，无需再次打开手机调整。

对于辅助功能，图片显示用户连按两下手表按键就可以在任何界面激活 TalkBack（大声朗读屏幕上显示的任何内容）功能。

显示方面，新的可视性增强功能将提供颜色校正和四种颜色过滤器。

声音方面，One UI Watch 4.5 还将支持用户调整手表音频的左右平衡。

触控方面，One UI Watch 4.5 将支持调整触控延迟。

最后，One UI Watch 4.5 无障碍的快捷键也支持了调整。

IT之家了解到，三星 Galaxy Watch 5 / Pro 智能手表已经通过美国 FCC 认证，认证显示其将支持 10W 无线快充。同时 GSMArena 称，由于这次三星 Galaxy Watch5 系列将会拥有许多升级，其售价也会迎来大幅提升，起售价已经来到约 2125 元。