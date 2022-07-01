曝鼎桥 P50 手机将很快发布：搭载骁龙 888 5G 芯片，神似华为 P50

IT之家 7 月 1 日消息，此前一款型号为 AVA-PA00 的鼎桥通信技术有限公司新机出现在了中国电信天翼产品库中，名称显示为鼎桥 P50。现在有爆料称，鼎桥 P50 手机将很快发布面世。

据微博博主 @看山的叔叔 称，鼎桥 P50 手机已经在进行相关培训了，TD Tech P50 手机搭载了骁龙 888 芯片，拥有黑白金三色，支持高频调光，IP68 防尘防水，双扬声器，潜望长焦光学防抖，也就是说跟除了 5G 网络，其它与华为 P50 手机几乎一模一样。

微博博主 @厂长是关同学 也透露，鼎桥 P50 手机即将发布，这是华为智选手机中做高端的品牌，基本上一直会复刻华为 P 系列和 Mate 系列，采用安卓系统，但几乎与鸿蒙系统差别不大，功能全面。

据数据库显示，鼎桥 P50 新机尺寸为 156.5×73.8×7.92mm，重 181 克，内置高通 SM8350（骁龙 888 5G），搭载 6.5 英寸 2700*1224 分辨率的屏幕，4100mAh 电池，支持 USB 3.1，边框采用铝合金材质，后盖则是铝硅玻璃，运行 Android 11 系统。

鼎桥 P50 新机后置采用 5000 万像素 + 1300 万像素 + 1200 万像素三摄相机，前置 1300 万像素居中打孔相机，提供雪域白、曜金黑、可可茶金等配色。