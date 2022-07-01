Ubuntu Touch OTA-23 发布：背光调光更灵敏，支持无线显示、FM 收音机

IT之家 7 月 1 日消息，Ubuntu Touch 是 UBports 推出的尊重隐私和自由的移动操作系统。近日，Ubuntu Touch OTA-23 正式发布。
据官方博客介绍，Ubuntu Touch OTA-23 仍然基于 Ubuntu 16.04，主要更新内容如下：
对 FM 收音机的初步支持：BQ E4.5、BQ E5、小米 Note 7 Pro 已支持 FM 收音机，用户可以连接耳机，下载 FM Radio App 并欣赏节目。对其他设备的支持将在后续提供。
Messaging App：针对较大附件的 MMS 处理进行了一些较小的改进。此外，带有来自 HTML 规范（&、<、>）的特殊字符的文本消息也不再被截断。
Jingpad A1 平板电脑：支持媒体播放器应用中的硬件视频解码。
支持无线显示：成功地修复了 Aethercast 协议，允许用户将设备连接到外部显示器，并像在桌面上一样工作。该功能并不支持所有设备。
背光调光：所有设备现在都可以在相同的时间内使屏幕变亮或变暗，无论环境照明如何。此外，快速关闭屏幕可以防止手机在口袋里出现误触。
已修复的错误和问题：
外部显示改进：指示器缩放现在在外部屏幕上正确，使用鼠标操作时启动器和应用程序抽屉不再消失。
某些设备在进入和退出睡眠期间的声音播放断断续续。
WiFi 不断告诉用户已知密码并随机创建新连接。
已知问题：
官方称“到目前为止没有 : )”，听起来很自信。
IT之家了解到，现有的 Ubuntu Touch 用户可以在设置中查找更新，从 OTA-23 开始，官方将尝试恢复广播功能。
如果想立即收到更新，可以使用以下 adb 命令：
sudo system-image-cli -v -p 0 --progress dots