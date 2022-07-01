Ubuntu Touch OTA-23 发布：背光调光更灵敏，支持无线显示、FM 收音机

IT之家 7 月 1 日消息，Ubuntu Touch 是 UBports 推出的尊重隐私和自由的移动操作系统。近日，Ubuntu Touch OTA-23 正式发布。

据官方博客介绍，Ubuntu Touch OTA-23 仍然基于 Ubuntu 16.04，主要更新内容如下：

对 FM 收音机的初步支持：BQ E4.5、BQ E5、小米 Note 7 Pro 已支持 FM 收音机，用户可以连接耳机，下载 FM Radio App 并欣赏节目。对其他设备的支持将在后续提供。

Messaging App：针对较大附件的 MMS 处理进行了一些较小的改进。此外，带有来自 HTML 规范（&、<、>）的特殊字符的文本消息也不再被截断。

Jingpad A1 平板电脑：支持媒体播放器应用中的硬件视频解码。

支持无线显示：成功地修复了 Aethercast 协议，允许用户将设备连接到外部显示器，并像在桌面上一样工作。该功能并不支持所有设备。