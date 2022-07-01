小米新款高端路由器预热：三频 Mesh，每箱两台装，开机自动组网

IT之家 7 月 1 日消息，今日小米路由器官方宣布将会在 7 月 4 日小米 12S 系列新品发布会上发布全新高端系列路由器，采用全新产品形态。

小米 CEO 雷军预热称，该路由器支持三频 Mesh，每箱两台装，开机自动组网，大户型覆盖无死角。

三频 Mesh 相比一般的双频 Mesh 回程带宽更大、响应更及时、延迟更低，并且信号穿阻能力也更强。当然了，价格也更贵。

根据雷军的预热，该路由器似乎将是两台成一套售卖，这也使得价格成了最引人关注的点。小米是否能在激烈的竞争中给出一个更便宜的价格，我们拭目以待。

IT之家了解到，小米路由器官方称这款路由器将采用全新产品形态，而在海报中甚至看不到路由器天线的身影。

目前小米在售的最高端路由器为小米路由器 AX9000，该路由器与新品在外观上有很大差别，采用黑色外观并且为外置天线设计，还拥有 1600 万色 X 型氛围灯，支持用户自行设置喜欢的灯光颜色，同时还支持呼吸、彩虹、繁星等 5 种灯效模式。详细规格方面，小米路由器 AX9000 拥有 12 根高增益天线和 12 路独立信号放大器，搭载高通 6 核旗舰处理器，配备 1GB 内存与 USB 3.0 接口，支持 9000 兆级速率，拥有专属 5G 电竞频段，可三频并发，互不干扰。还支持 WiFi6 增强版，最大理论速率可达 3.5Gbps。