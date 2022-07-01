EA 官推嘲讽只喜欢单人游戏的玩家，引来多方怒怼，自家员工也不赞同

IT之家 7 月 1 日消息，TikTok 上近期出现了一个火热的梗，年轻人们会对某个人进行打分，满分 10 分，并以“She's A 10 But / He's A 10 But”开头，后面跟上一条负面的内容，下方评论就会给出新的打分。比如“他 10 分，但是一生气就会哭”。

这个梗也传到了推特上，今日 EA 官推就借热度发了一条调侃性的推文，结果引来了众多网友怒怼。EA 称“他们 10 分，但是只喜欢玩单人游戏”。

下方最高赞是拥有近 3000 万订阅者的爱尔兰 YouTuber Jacksepticeye，他借用同样的梗来反击 EA，称“他们 10 分，但是认为这条推特说得对”。

还有人列出了 Steam 好评榜，大部分最受好评的游戏都是单人游戏。此外，有人列出了 EA 的单人游戏来回击。

另一家游戏开发商黑曜石也在推特进行了反驳，还有前《龙腾世纪》系列设计师 Sebastian Hanlon、《死亡空间 2》的制作人 Zach Mumbach 等，甚至 EA 现员工也不赞同，悄悄发了一个捂脸表情。

IT之家了解到，被怒怼之后，EA 官推只好发了一个象征性的解释，表示玩单人游戏会让他们成为 11 分，但依然没有让人们满意。EA 这波算是搬起石头砸了自己的脚。

EA 这样的言论其实早就有过。早在 2010 年，一位 EA 高管甚至声称，传统的单机游戏模式已经“完蛋”。在 2017 年，EA 的首席财务官建议玩家“不要像五年前那样喜欢线性游戏”。