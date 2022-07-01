中国银联：云闪付 App“一键查卡”功能面向境内所有省市开放

IT之家 7 月 1 日消息，据中国银联发布，6 月 29 日，中国银联联合商业银行推出的“一键查卡”服务面向境内所有省市开放。此前，中国银联已联合 16 家全国性商业银行在 16 个省市对社会公众开放云闪付 App“一键查卡”服务试点，试点以来运行情况平稳，累计服务约 192 万云闪付用户。

目前，“一键查卡”服务支持工商银行等 17 家主要全国性商业银行及包括北京银行在内的 7 家区域性银行的银联卡账户查询。后续随着功能逐步完善、推广，将有更多商业银行陆续加入。

境内云闪付 App 实名用户可以在首页常用应用中看到“一键查卡”服务栏目。在线选择当次查询的商业银行范围，通过身份认证后，即可提交查询申请。申请成功后，云闪付 App 将在 24 小时内生成查询报告，并发送短信至用户云闪付 App 注册手机号。收到短信通知的用户可通过云闪付 App 查询页面入口查看报告。报告内容根据商业银行反馈的数据生成，为用户提供脱敏后的卡片信息，并在 7 个自然日后系统自动删除，充分保障用户信息安全。

“一键查卡”功能处于试运营阶段，部分未在商业银行预留手机号、身份证件过期、未开通无卡自助消费业务等情况的银联卡尚不支持查询。公众若有疑问，可联系中国银联或发卡银行，对于银联卡查询结果，以发卡银行掌握的实际情况为准。

下面是相关问答：

为什么要上线“一键查卡”功能？

在中国人民银行的指导下，中国银联联合各商业银行践行“支付为民”理念，履行社会责任，基于银行业统一 App 云闪付试运营“一键查卡”功能，打造统一查询途径，向公众提供个人名下银行卡数量查询服务，便利公众直接掌握个人名下银行卡信息，强化自身银行卡管理。

“一键查卡”服务可查询的商业银行包括哪些？

“一键查卡”功能于 2022 年 6 月 29 日向全国境内 31 个省市的用户开放试用，并支持工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行、中信银行、光大银行、招商银行、浦发银行、民生银行、华夏银行、平安银行、兴业银行、广发银行、浙商银行、渤海银行等 17 家全国性商业银行及北京银行、上海银行、重庆银行、重庆富民银行、吉林亿联银行、吉林农信、广东农信在内的 7 家区域性银行的银行卡查询。后续随着试运营逐步完善、推广，将有更多商业银行陆续加入。

用户可查询哪些内容？数据来源何处？

“一键查卡”查询反馈内容包含概要信息及明细信息。概要信息包含用户在各商业银行的银行卡数量（区分借贷记卡，即储蓄卡和信用卡）；明细信息包含每张卡的银行名称、借贷记属性、卡号的前 4 位后 4 位等信息。

报告内容根据商业银行反馈的数据生成，卡片信息经过脱敏处理，更好地保护用户信息安全。

对于“一键查卡”查到的银行卡，要采取哪些措施？

对于通过“一键查卡”服务查询到的各类银行卡，还需继续使用的，请注意保管好银行卡，及时关注卡内资金变动情况；对于非本人掌握或不再使用的银行卡，请及时到银行办理销户手续。民众应充分利用已开立的银行卡办理工资发放、住房按揭等资金收付业务，减少不必要的新开卡，注意不得出租、出售银行卡账户给他人使用。

用户可否多次查询？对个人征信是否有影响？

目前，用户在最近一次查询报告生成的 7 天后可以再次发起查询。“一键查卡”与“个人征信报告”之间无关联。

如有银行卡未被查询展示是何原因？

由于目前“一键查卡”功能仍处于试运营阶段，部分未预留手机号、身份证过期、未开通无卡自助消费业务等情况的银行卡尚无法提供查询。如有疑问，可联系发卡银行并以发卡银行掌握的实际情况为准。

若本人不记得查得的某张卡是何原因？

部分持卡人可能在银行办理理财、信贷、信用卡等业务时同步开立该行卡片，后续未及时主动注销长期不动户，导致不记得卡片具体申请场景。如有疑问，可联系发卡银行并以发卡银行掌握的实际情况为准。

“一键查卡”的使用流程是什么？

云闪付“一键查卡”功能主要分为五个使用步骤：

第一步：注册成为云闪付实名用户，目前一键查卡功能仅为通过实名身份认证的用户提供服务，保护用户信息安全。

第二步：实人核验授权，每次查询前核验本人身份并明确授权银联发起查询，保障用户知情权。

第三步：查询受理，在用户授权及身份验证通过后，银联向各商业银行发起查询，各商业银行向云闪付反馈查询结果。云闪付 App 将在申请成功页面中告知用户在 24 小时内会生成报告，并提示用户注意短信通知。

第四步：结果通知，云闪付 App 通过注册手机号短信通知持卡人的方式，提醒持卡人查询报告已正式生成，持卡人可登录云闪付 App 查看报告。

第五步：查看报告，用户在云闪付 App 内点击“查看报告”，输入 App 支付密码，验证通过后方可浏览报告内容。

“一键查卡”功能如何保护用户信息安全？

云闪付 App 仅面向已通过实名认证的用户提供查询申请服务，通过交叉认证方式，确保用户本人操作，每次查询前用户需阅读并同意个人银行卡查询相关的授权提示及相关用户协议后，授权银联发起查询，云闪付 App 通过人脸识别及注册手机号短信验证开展身份核验获取用户明确授权。报告生成后，用户在云闪付 App 内输入 App 支付密码，验证通过后方可浏览报告内容。银联不会查看、存储及共享用户的查询结果，仅会为用户暂时缓存查询报告 7 个自然日以便其查阅，7 个自然日后系统将自动删除报告，删除后仅为用户提供查询记录并提示报告已过期。

商业银行及银联在用户个人信息安全保护方面有何提示？

目前，“一键查卡”为个人加强自身银行卡管理自主行为，商业银行和银联办理相关业务无“一键查卡”要求，以投资理财、贷款审批、快递理赔、会员退订、网购刷单、信用卡提额、变更学生账户、注销账户、对接安全认证、归还教育额度等为由，要求您进行“一键查卡”的行为均为诈骗。

为保障您的银行卡信息安全，报告仅限本人查询和使用，查询成功后请妥善保管报告，不要轻易向他人透露“一键查卡”短信验证码或查询结果，不要轻易在他人手机上操作“一键查卡”。

由于目前云闪付 App“一键查卡”功能尚处于试运营阶段，暂未开放给其他网站、App、公众号、小程序或者线下渠道，“一键查卡”只在云闪付 App 提供，请谨防钓鱼网站，谨防个人信息泄露。