国家能源局征求意见稿：中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池

IT之家 7 月 1 日消息，据国家能源局网站，国家能源局综合司近日就《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2022 年版）（征求意见稿）》征求意见。

IT之家了解到，意见提出，中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池；选用梯次利用动力电池时，应进行一致性筛选并结合溯源数据进行安全评估。

此外，电化学储能电站站址不应贴邻或设置在生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所，不应设置在具有粉尘、腐蚀性气体的场所，不应设置在重要电力设施保护区内。