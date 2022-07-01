《狂野飙车 9》免费上架 Steam，推荐配置要求 GT 1030 显卡

IT之家 7 月 1 日消息，Gameloft 的赛车游戏《狂野飙车 9》上架 Steam 商城，将于 2022 年内免费上线，支持简体中文。该游戏此前在手机平台推出，并移植到了 Switch 和 Xbox 平台。

据介绍，玩家可在《狂野飙车 9》中驾驶知名汽车（Ferrari, Porsche, McLaren 等）在精彩纷呈的现实世界地点狂飙，收集、升级并自定义座驾。在单人或多人游戏中体验刺激的动作游戏玩法，靠出色的车技赢得奖励。游戏更新将带来全新赛车、新地点和新功能。

IT之家了解到，游戏的最低配置要求为 i3-3110M / R3 3300U、4GB 内存、GT 520 显卡、Win10 系统，推荐配置要求为 i5-4460 / R5 3400G、8GB 内存、GT 1030 显卡、Win10 系统。

收集并自定义传奇车辆

驾驶从世界知名厂商中精心挑选的最优质的速度机器。您可以升级车辆属性，选择刹车钳的颜色，增加碳零件等，全面自定义您的座驾。

惊艳的赛道

13 个现实世界地点，包括旧金山、开罗、大阪等地，185 条赛道，让您尽情感受抵抗地心引力的刺激。在美国荒野穿越巨大的龙卷风地带，在喜马拉雅躲避山体滑坡，在不同地点体验不同的精彩！

单人和多人比赛

您可以完成 900 多场单人生涯赛事，也可以参与 8 名玩家同时在线的多人比赛，获取终极奖励！您甚至还能创建俱乐部，与其他玩家联手，提升俱乐部声望并解锁里程碑奖励。

俱乐部成员合作

与俱乐部成员一起比赛，解锁里程碑奖励，提升俱乐部排行榜排名。您还可以创建私人比赛，在任意赛道上挑战俱乐部好友。

赛事和奖励

参与每日赛事，为您的座驾获取额外资源。您还能参与特殊赛事，在特定的游戏模式中赢取专属车辆。

全新内容陆续登场

游戏定期更新，全新赛车、新功能或新赛道随之登场。

极致驾驶控制

您可以像职业车手那样体验灵敏的手动控制，也可以选择休闲友好的 TouchDrive 控制方案，这样可以简化操作，让您专注享受乐趣！