已故苹果联合创始人乔布斯获追授美国总统自由勋章

7 月 2 日消息，当地时间周五，美国总统乔・拜登（Joe Biden）公布了 17 名“总统自由勋章”（Presidential Medal of Freedom）获得者名单，其中包括已故苹果联合创始人史蒂夫・乔布斯（Steve Jobs）。

拜登总统称，乔布斯将被授予总统自由勋章，以表彰他在改变世界通信方式方面所发挥的作用，以及他为“改变计算机、音乐、电影和无线产业”做出的贡献。

拜登总统在声明中解释说：“乔布斯是苹果公司的联合创始人、首席执行官和董事长，皮克斯的首席执行官，并在迪士尼公司担任领导职务。他的远见卓识、想象力和创造力带来了发明，这些发明已经并将继续改变世界的交流方式，也改变了计算机、音乐、电影和无线产业。”

总而言之，总统自由勋章是美国平民能够获得的最高荣誉，白宫表示，获得者“体现了国家的灵魂”。它主要颁发给那些对美国繁荣、价值观或安全、世界和平或其他重大社会、公共或私人领域做出巨大贡献的人。

乔布斯于 1975 年与人共同创立了苹果公司，并开发了首批主流个人电脑，1985 年从公司辞职。他于 1997 年重返苹果，并领导了包括 iPod 和 iPhone 在内的产品开发。乔布斯也是动画电影公司皮克斯（Pixar）的联合创始人，皮克斯现在属于迪士尼。

乔布斯在与胰腺癌作斗争后于 2011 年 10 月 5 日去世，终年 56 岁。向已故者追授总统自由勋章的情况十分罕见，但并非特例，比如包括 1977 年的民权领袖马丁・路德・金（Martin Luther King Jr. ），以及 2018 年的乐坛传奇人物埃尔维斯・普雷斯利（Elvis Presley）和棒球巨星贝比・鲁斯（Babe Ruth）。

白宫将于下周四颁发奖项，但没有提到谁将代表乔布斯出席颁奖典礼，可能会是乔布斯的遗孀劳伦・鲍威尔-乔布斯（Laurene Powell-Jobs）。

乔布斯去世后还曾获得其他许多赞誉。比如 2012 年，他获得了爱迪生终身成就奖，以表彰他“成功开发和推出了改变游戏规则的新产品和服务”，以及他“对创新的持久贡献”。2013 年，乔布斯获得迪士尼传奇奖，以表彰他作为皮克斯首席执行官以及董事会成员对“迪士尼遗产”的贡献。

周五公布的总统自由勋章其他著名获奖者包括：奥运会体操冠军西蒙・拜尔斯（Simone Biles）、前美国众议员加布里埃尔・吉福兹（Gabrielle Giffords）、已故参议员约翰・麦凯恩（John McCain）、足球明星梅根・拉皮诺（Megan Rapinoe）、已故 AFL-CIO 主席理查德・特伦卡（Richard Trumka）以及演员丹泽尔・华盛顿（Denzel Washington）等。

白宫在声明中称：“长期以来，拜登总统始终表示，美国可以用 1 个词来定义：可能性。这 17 名美国人展示了可能性的力量，即努力工作、坚持不懈和坚定信念。他们克服了重大障碍，在艺术和科学领域取得了令人印象深刻的成就，毕生致力于为我们中最脆弱的人辩护，并勇敢地推动他们所在社区乃至全世界的变革，同时为子孙后代谋福利。”