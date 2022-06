15 年前的今天苹果 iPhone 初代发售，早期 iPhone 2G 原型机每部价值现高达 335 万元

IT之家 6 月 30 日消息,15 年前的今天,苹果创始人史蒂夫・乔布斯向世界展示的革命性设备 iPhone 正式上市销售。

第一代 iPhone 由史蒂夫・乔布斯于 2007 年 1 月 9 日发布,并于 2007 年 6 月 29 日开始销售。“An iPod,a phone,an internet mobile communicator... these are not three separate devices,This is one device,and we are calling it iPhone.”(一台 iPod,一台手机,一款互联网通讯设备... 这不是三个独立的设备,这是一个设备,我们叫它 iPhone。)乔布斯有句名言。“今天,苹果将彻底改变手机,”他补充道。

自首次亮相以来,iPhone 永远改变了世界和移动技术行业。自 2007 年 6 月 29 日推出以来,仅用了 74 天,苹果 iPhone 销量就超过 100 万部。第一代 iPhone 零售价为 499 美元。

15 年后,苹果 iPhone 已经完全进化,具有先进的性能和摄像头,还伴随着 iOS 系统和 App Store 应用商店(这是第一代 iPhone 所没有的)。

YouTube 博主 Luke Miani 已经获得了一些带有预发布软件和更改设计的 iPhone 2G 原型机。在最新视频中,他展示了几款原型设备,其中一款可以追溯到 2006 年。

一些设备看起来更接近最终设计,其中一款甚至采用了在最后时刻被抛弃的塑料显示屏,最终产品采用了玻璃。然而,其中两款还处于生产初期,以至于设备的背面还贴有部分采购贴纸。

每部预发布的 iPhone 原型机都价值约 500000 美元(约 335 万元人民币),因为它们非常罕见。有些设备甚至在数字触摸屏上运行类似于 iPod click 滚轮的测试软件。

下面是视频: