动视暴雪收购《咒语破碎》开发商 Proletariat，数百人来开发《魔兽世界》新 DLC

IT之家 7 月 2 日消息，动视暴雪宣布，暴雪娱乐已经收购了总部位于波士顿的游戏工作室 Proletariat，该工作室将继续开发《魔兽世界》，并将扩招更多开发人员来满足玩家对新内容的“大胃口”。

据介绍， Proletariat 专注于 MMORPG 游戏，曾开发过《咒语破碎》等，最近发布了大逃杀游戏 《Spellbreak》，暴雪还确认其旗下的 100 多位员工也将为《魔兽世界》开发组服务并参与到即将发布的 DLC“龙之军团”的制作当中。

动视暴雪周五宣布，暴雪收购 Proletariat 的交易已经结束，并补充了一些额外的细节。其首席执行官 Bobby Kotick 表示，公司计划在未来两年内再雇佣“数百名”开发人员来“满足魔兽世界玩家群的需求”。

Kotick 说:“Proletariat 的专业团队将是我们人才引进工作的关键组成部分。”暴雪总裁 Mike Ybarra 也就此发表了自己的声明，称收购 Proletariat 将有助于“满足并超越”玩家的期望。

Ybarra 说道:“我们将玩家放在工作事项中考虑的最前列，我们正在努力满足并超越他们的期望。而照顾玩家的一个关键要素便是照顾我们的团队 —— 确保我们有资源来创造社区会喜欢的内容以及为团队留出空间来探索更多的创造性机会。作为支持暴雪更频繁地为玩家带来高质量内容的开发商，Proletariat 显然是非常适合的人选。”

动视暴雪表示，未来几个月，Proletariat 将“完全融入”暴雪。

据 VentureBeat 透露，作为协议的一部分，Proletariat 将成为暴雪的子工作室，其 100 名开发者将为《魔兽世界》的开发做出贡献，包括今年即将推出的《Dragonflight》扩展内容，而 Proletariat 的最新游戏《咒语破碎》则将于 2023 年正式关服。

除此之外，老牌动视工作室 Vicarious Visions 最近也被并入暴雪，为《暗黑破坏神》系列做出贡献。

IT之家了解到，目前暴雪对 Proletariat 的交易条款尚未披露，但可以肯定这是该公司自 2005 年收购 swing Ape 以来的首次大规模收购。

暴雪《魔兽世界》总经理约翰・海特 (John height) 表示，收购 Proletariat 的交易将帮助暴雪满足《魔兽世界》用户的需求。

海特说道:“你可能已经意识到，《魔兽世界》的玩家对游戏新内容有着贪婪的渴望。在过去的一年里，我们发现我们需要创造出更多的内容，而且我们也需要快点将这些内容交到玩家手中。”

海特说 Proletariat 非常适合暴雪，因为该团队在中世纪幻想和风格化美术方面都有着丰富的经验，而这些正是《魔兽世界》的常见主题。据称，暴雪于 2021 年 12 月开始与 Proletariat 交流，该工作室自今年 5 月以来一直与暴雪合作。

值得一提的是，Proletariat 工作室于 2012 年由之前在 Harmonix、Turbine 和 Insomniac 工作过的人创建，旗下员工曾参与《指环王 Online》和《龙与地下城》等项目的开发。