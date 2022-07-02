机构：未来两年内采用 AMD 或 Arm CPU 的服务器出货量份额将大幅上升

DIGITIMES Research 的最新数据显示，预计 AMD 驱动的服务器出货量份额将在 2023 年和 2024 年持续上升，而 Arm 驱动的服务在 2024 年达到 2020 年的三倍。

据 DIGITIMES 报道，由于 AMD 平台成功渗透到云数据中心行业和 HPC 服务器市场，2024 年 AMD 驱动的服务器将占整体服务器出货量的近 18%，高于 2020 年的 10.1% 和 2023 年的 16.3%。

▲ 图源：DIGITIMES

报道称，云数据中心运营商的计算服务在很大程度上依赖于系统的虚拟 CPU（vCPU）。而 AMD 的处理器拥有大量内核，与竞争对手的同级别处理器相比，可以提供更多面向 vCPU 的服务。这使得 AMD 的平台对运营商更具吸引力。

来自上游供应链的消息人士还预计，微软和谷歌等数据中心运营商将在未来几年内扩大对基于 AMD CPU 产品的采用。此外，AMD 收购赛灵思的计划也将有利于 CPU 制造商在边缘服务器应用中整合 CPU 和 FPGA。

基于 Arm CPU 驱动的服务器预计将在 2024 年占有接近 10% 的出货量份额，比 2020 年的 3% 大幅上升。其中，亚马逊和英伟达是这类服务器的主要采购者。

报道指出，亚马逊是最热衷于部署基于 Arm 服务器的数据中心运营商。除了 EC2 公共云服务外，亚马逊还针对边缘服务器应用推出了基于 Arm 的 Outposts 混合云系统，以扩大其企业云服务业务。

此外，英伟达将发布基于 Arm 的 Grace 系列服务器 CPU，集成了 GPU 和 DPU，以瞄准云 HPC 和 AI 服务器市场。该产品线预计将在 2024 年后大幅提升基于 Arm 的服务器 CPU 的出货量份额。