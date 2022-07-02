大疆 DJI RC 带屏遥控器单独上架：适配 Mavic 3 / Mavic 3 Cine / Mini 3 Pro 无人机，售价 1688 元

IT之家 7 月 2 日消息，今年 5 月份，大疆发布了 DJI Mini 3 Pro 航拍无人机，售价 5788 元的版本附带一款全新的 DJI RC 带屏遥控器。

近日，这款新的 DJI RC 带屏遥控器已单独开售，售价 1688 元，同时公布了更详细的技术参数，我们一起来看看。

据官方介绍，DJI RC 是一款操控体验出色的无人机遥控器，不仅拥有轻盈机身、高清屏幕及超长续航时间，且采用手感细腻的全新双拉簧摇杆，更支持先进的 O3+ 图传技术，可装载 DJI Cellular 模块实现增强图传。

DJI RC 带屏遥控器支持 O3+ 图传，传输距离可达 15 公里，还可用 DJI Cellular 模块实现 4G 网络通信，让信号更稳定。

DJI RC 重量仅为 390 克，且采用先进工艺，将天线隐藏于机身内部，体积更小巧，可轻松携带。

DJI RC 自带 5.5 英寸全高清屏幕，可持续以 700 尼特的高亮度显示，方便用户轻松查看图传画面及已拍素材。

续航时间可达 4 小时，轻松满足长时间拍摄需求，即使需要前往多个场景拍摄，也能为用户提供充足的电量。支持 15 瓦（5 伏 3 安）的充电功率，使用支持 PD 协议的充电器可达到最高充电效率，充满电池需 1.5 小时。

DJI RC 还配备双拉簧摇杆，操控手感更顺滑，精度更高。有扬声器，无内置麦克风。

相对于 DJI RC-N1，DJI RC 有哪些升级？ 1. DJI RC 自带屏幕，在使用前无需连接手机，启动后可直接与无人机配对，助你迅速进入拍摄状态。 2. DJI RC 的天线藏身于遥控器机身内。 3. DJI RC 采用全新设计的双拉簧摇杆，手感更加细腻。 4. 自定义按键和拨轮更加丰富，操作更便捷。

相对于 DJI RC Pro，DJI RC 有哪些差异？ 1. DJI RC Pro 与 DJI RC 均装备 5.5 寸 1080p 屏幕，DJI RC Pro 屏幕亮度最高为 1000 尼特，DJI RC 屏幕亮度可持续以 700 尼特展示。 2. DJI RC Pro 支持安装第三方 App，DJI RC 不支持安装第三方 App。 3. DJI RC Pro 配备 4 根天线，DJI RC 配备 2 根天线（与 RC-N1 相同）。

IT之家了解到，大疆 DJI RC 带屏遥控器适配产品包括 DJI Mavic 3、DJI Mavic 3 Cine、DJI Mini 3 Pro，售价 1688 元，已正式开售。