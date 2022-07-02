台积电将于 7 月 14 日发布 Q2 财报，预计营收 176~182 亿美元

6 月 30 日消息，据国外媒体报道，晶圆代工商台积电官网的信息显示，他们二季度的财报，将在 7 月 14 日发布。

台积电官网的信息还显示，他们二季度的财报分析师问答会议，将在当日下午举行，CEO 魏哲家、CFO 黄仁昭在内的多位台积电高管，预计都会出席，对二季度的业绩进行详细介绍，并回答分析师提出的问题。

对于二季度，台积电在 4 月 14 日发布的一季度财报中曾表示，基于业绩前景，管理层预计营收 176-182 亿美元，毛利润率预计在 56%-58% 之间，营业利润率预计在 45%-47%。

如果营收达到预期，台积电二季度的营收，同比就将会有大幅增长，环比也有增加。在去年二季度，台积电营收 132.9 亿美元，今年一季度则是营收 175.7 亿美元。

从台积电披露的月度营收来看，他们二季度的营收，大概率仍会超出预期。台积电在 4 月份营收 58.15 亿美元，5 月份则首次超过 60 亿美元，达到了 62.77 亿美元。

在二季度前两个月营收 120.92 亿美元的情况下，6 月份营收只要超过 55.08 亿美元，台积电二季度的营收就将达到预期。而在苹果等大客户对先进制程工艺需求强劲的推动下，他们 6 月份的营收，预计仍会保持在 60 亿美元之上。